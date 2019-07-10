Черноморский флот РФ: "Сметливый" не заходил в запретную зону
Российский Черноморский флот опроверг заявление украинских ВМС, будто сторожевик "Сметливый" зашел в запретную зону, где проводились учения Sea Breeze. Боевой корабль контролировал действия группировки НАТО, чтобы оперативно отреагировать на возможные нештатные ситуации, представляющие угрозу гражданскому судоходству, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЧФ. "Сметливый" строго соблюдает нормы международного права.
Ранее военно-морские силы Украины заявили, что российский "Сметливый" зашел в закрытый район учений Sea Breeze, где проводились артиллерийские стрельбы. На запросы сторожевик не отвечают.
Напомним, 1 июля в Черном море начались совместные учения Sea Breeze. В них принимают участие 3 тысячи военных из 19 стран, среди которых США, Великобритания и Украина. Завершаться маневры 12 июля.
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