Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила факт задержания мужа кассира, обвиняемой в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка башкирского города Салават, передает "Интерфакс".

Волк отметила, что следствием установлена причастность мужа кассира к хищению денег в особо крупном размере, он доставлен в ГСУ МВД по Республике Башкортостан на допрос.

Известно, что мужчина часто приезжал в банк, где работала его жена, забирал у нее украденные деньги, в том числе и валюту. После чего вносил их на личный счет и тратил, делая ставки на спортивные состязания. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ.

Как сообщалось, 27 мая представитель банка в Салавате заявил об исчезновении из кассы более 20 миллионов рублей. Следствие установило причастность к хищению денежных средств кассира Луизы Хайруллиной. При проверке этой версии полицейские выяснили, что семья подозреваемой исчезла.

Кассира, ее супруга и двоих детей объявили в розыск. 4 июля полицейские задержали подозреваемую в съемной квартире в Казани. В настоящее время женщина находится под стражей.