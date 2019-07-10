Польша отказалась выдавать Швеции россиянина, вывезшего детей

Дело об экстрадиции в Швецию россиянина Дениса Лисова рассмотрел Окружной суд Варшавы. Россиянин забрал из шведской приемной семьи троих своих дочерей. Суд решил не допускать разделения семьи и выдачи российских граждан Стокгольму.

Европейский ордер на арест нарушает свободы и права человека Дениса Лисова, решил судья Дариуш Лубовский. Он отметил, что власти Швеции отобрали у россиянина дочерей исключительно по причине психической болезни матери детей. При этом соцслужбы выставили Денису Лисову условия, которые он не мог выполнить. Дети, отмечается в решении судьи, были помещены в чужую с культурной, религиозной и ментальной точек зрения культуру, что могло негативно отразиться на их здоровье и психическом состоянии. При этом Лисову в суде было задано множество уточняющих вопросов о жизни семьи в Польше и Швеции, сообщает ТАСС.

Самое страшное, признался в суде Лисов, что может произойти в его жизни – это если он больше никогда не увидит своих детей.

Кроме того, в польском праве не предусмотрено наказание за вменяемый россиянину Швецией вывоз своих собственных детей из страны, так как он не был лишен родительских прав.

Три дочери Лисова 4, 6 и 12 лет и Денис Лисов были задержаны в аэропорту Варшавы по шведскому запросу. Из Варшавы перебравшаяся в Польшу на пароме из Швеции семья собиралась отправиться в Россию.

Шведские органы ювенальной юстиции забрали детей у отца в 2017 году и переданы семье, перебравшейся в Швецию из Ливана.