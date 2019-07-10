Тема:

У россиян в Европе отбирают детей 11 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
10 июля 201916:10

Польша отказалась выдавать Швеции россиянина, вывезшего детей

Польша отказалась выдавать Швеции россиянина, вывезшего детей

Дело об экстрадиции в Швецию россиянина Дениса Лисова рассмотрел Окружной суд Варшавы. Россиянин забрал из шведской приемной семьи троих своих дочерей. Суд решил не допускать разделения семьи и выдачи российских граждан Стокгольму.

Европейский ордер на арест нарушает свободы и права человека Дениса Лисова, решил судья Дариуш Лубовский. Он отметил, что власти Швеции отобрали у россиянина дочерей исключительно по причине психической болезни матери детей. При этом соцслужбы выставили Денису Лисову условия, которые он не мог выполнить. Дети, отмечается в решении судьи, были помещены в чужую с культурной, религиозной и ментальной точек зрения культуру, что могло негативно отразиться на их здоровье и психическом состоянии. При этом Лисову в суде было задано множество уточняющих вопросов о жизни семьи в Польше и Швеции, сообщает ТАСС.

Самое страшное, признался в суде Лисов, что может произойти в его жизни – это если он больше никогда не увидит своих детей.

Кроме того, в польском праве не предусмотрено наказание за вменяемый россиянину Швецией вывоз своих собственных детей из страны, так как он не был лишен родительских прав.

Три дочери Лисова 4, 6 и 12 лет и Денис Лисов были задержаны в аэропорту Варшавы по шведскому запросу. Из Варшавы перебравшаяся в Польшу на пароме из Швеции семья собиралась отправиться в Россию.

Шведские органы ювенальной юстиции забрали детей у отца в 2017 году и переданы семье, перебравшейся в Швецию из Ливана.

Ранее по теме

Сейчас

15:55

Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

15:36

Черноморский флот РФ: "Сметливый" не заходил в запретную зону

14:08

Британский посол в США покидает кресло

13:28

Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

12:08

Кремль: говорить о возобновлении полетов в Грузию преждевременно

11:55

Венедиктов передал президенту Украины письмо мамы Вышинского

10:24

СК возбудил дело по факту крупного хищения в Московском метро

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Черноморский флот РФ: "Сметливый" не заходил в запретную зону

Черноморский флот РФ: "Сметливый" не заходил в запретную зону

21 минута назад
Польша отказалась выдавать Швеции россиянина, вывезшего детей

Польша отказалась выдавать Швеции россиянина, вывезшего детей

10 минут назад
Чернобыль: вместо зоны отчуждения "туристический магнит"

Чернобыль: вместо зоны отчуждения "туристический магнит"

11 минут назад
Историк, вам мозг не жмет? Читатели Die Welt раскритиковали статью о битве под Прохоровкой

Историк, вам мозг не жмет? Читатели Die Welt раскритиковали статью о битве под Прохоровкой

1 час назад
"Очень глупый парень" покидает кресло британского посла в США

"Очень глупый парень" покидает кресло британского посла в США

2 часа назад
Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

10 минут назад
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу

В отеле Новой Москвы задушили стюардессу

12 минут назад
"Выйди, разбойник!" Зеленский грубо выгнал чиновника, узнав о его криминальном прошлом

"Выйди, разбойник!" Зеленский грубо выгнал чиновника, узнав о его криминальном прошлом

1 час назад
Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года

Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года

6 часов назад
Меркель затрясло в третий раз на встрече с премьер-министром Финляндии

Меркель затрясло в третий раз на встрече с премьер-министром Финляндии

2 часа назад
Я – настоящий чемпион. Порье перед боем с Хабибом заговорил по-русски

Я – настоящий чемпион. Порье перед боем с Хабибом заговорил по-русски

3 часа назад
Посвящение Олейникову: Юрий Стоянов рассказал, почему решился на новое телешоу

Посвящение Олейникову: Юрий Стоянов рассказал, почему решился на новое телешоу

2 часа назад
Это вам не Венеция: в Магадане разразился скандал из-за запрета кормить голубей

Это вам не Венеция: в Магадане разразился скандал из-за запрета кормить голубей

3 часа назад
Обнаружен способ худеть без диет

Обнаружен способ худеть без диет

4 часа назад
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Спустя 42 года после запуска в НАСА придумали, как продлить миссию "Вояджер-2" ещё на шесть лет

Спустя 42 года после запуска в НАСА придумали, как продлить миссию "Вояджер-2" ещё на шесть лет

1 час назад
В Таиланде придумано средство для уничтожения комаров, переносящих смертельную инфекцию

В Таиланде придумано средство для уничтожения комаров, переносящих смертельную инфекцию

1 час назад
Адьос, амиго: полностью прекращено производство Volkswagen Beetle

Адьос, амиго: полностью прекращено производство Volkswagen Beetle

1 час назад
Ненавидите спойлеры? Новый инструмент защитит от разочарований

Ненавидите спойлеры? Новый инструмент защитит от разочарований

2 часа назад
Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

2 часа назад
Опрос: 40% россиян при отключении горячей воды кипятят воду в кастрюльке

Опрос: 40% россиян при отключении горячей воды кипятят воду в кастрюльке

2 часа назад
Сыновей женщины, истязавшей племянницу, отдадут родственникам в Ингушетии

Сыновей женщины, истязавшей племянницу, отдадут родственникам в Ингушетии

2 часа назад
Погорельцы из Подольска 11 лет не могут получить жилье

Погорельцы из Подольска 11 лет не могут получить жилье

3 часа назад
Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь врачей из Японии

Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь врачей из Японии

3 часа назад
Женщины попытались задушить соседку из-за громкой музыки

Женщины попытались задушить соседку из-за громкой музыки

3 часа назад
Кремль: говорить о возобновлении полетов в Грузию преждевременно

Кремль: говорить о возобновлении полетов в Грузию преждевременно

4 часа назад
Huawei пытается скупать российские технологии

Huawei пытается скупать российские технологии

4 часа назад
Школьница из Уфы спасла на озере тонущую купальщицу

Школьница из Уфы спасла на озере тонущую купальщицу

4 часа назад
Пассажирка такси не дождалась водителя и сама уехала на его машине

Пассажирка такси не дождалась водителя и сама уехала на его машине

4 часа назад
Финский хоккеист НХЛ оштрафован за превышение скорости на 120 тысяч евро

Финский хоккеист НХЛ оштрафован за превышение скорости на 120 тысяч евро

5 часов назад
Сведения о лечении наркоманов перестанут быть тайной

Сведения о лечении наркоманов перестанут быть тайной

5 часов назад
Деньги утекли: СК возбудил дело по факту крупного хищения в Московском метро

Деньги утекли: СК возбудил дело по факту крупного хищения в Московском метро

5 часов назад
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену

Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену

5 часов назад
Названы страны с самым быстрым Интернетом

Названы страны с самым быстрым Интернетом

6 часов назад
Синоптики рассказали, чего ждать от августа

Синоптики рассказали, чего ждать от августа

6 часов назад
Эксперты разъяснили порядок межевания дачных участков

Эксперты разъяснили порядок межевания дачных участков

6 часов назад
Опубликован секретный список адресов всех камер видеофиксации в Москве

Опубликован секретный список адресов всех камер видеофиксации в Москве

6 часов назад
В Катаре столкнулись два военных самолета

В Катаре столкнулись два военных самолета

6 часов назад
Вести.net: cуд запретил Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter

Вести.net: cуд запретил Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter

6 часов назад
Разрушающийся на высоте 10 километров двигатель самолета попал на видео

Разрушающийся на высоте 10 километров двигатель самолета попал на видео

7 часов назад
Умер актер из фильмов "Люди в черном", "Робокоп" и "Без чувств"

Умер актер из фильмов "Люди в черном", "Робокоп" и "Без чувств"

7 часов назад
Самая быстрая кругосветка в истории: международный экипаж облетит Землю за 2 суток

Самая быстрая кругосветка в истории: международный экипаж облетит Землю за 2 суток

7 часов назад
Российские спортсмены завоевали семь наград в шестой день Универсиады

Российские спортсмены завоевали семь наград в шестой день Универсиады

8 часов назад
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

8 часов назад
Антонов призвал США поддержать Россию в борьбе с нацизмом

Антонов призвал США поддержать Россию в борьбе с нацизмом

9 часов назад
Число госпитализированных в зоне наводнения в Иркутской области возросло

Число госпитализированных в зоне наводнения в Иркутской области возросло

9 часов назад
Тегеран назвал условия нормализации отношений с США

Тегеран назвал условия нормализации отношений с США

9 часов назад
Топ-5 популярных городов России для путешествий всей семьей

Топ-5 популярных городов России для путешествий всей семьей

9 часов назад
Ради Brexit Джонсон готов приостановить работу парламента

Ради Brexit Джонсон готов приостановить работу парламента

10 часов назад