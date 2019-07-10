В отеле Новой Москвы задушили стюардессу

В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка. Столичное отделение Следственного комитета возбудило и расследует уголовное дело по статье "Убийство".

По информации ТАСС, девушка была задушена в номере отеля Vnukovo Village, где в настоящее время работают сотрудники СК и полиции, допрашивая свидетелей, сотрудников отеля и изучая записи камер наблюдения.

По данным издания "Регион online", основным подозреваемым стал мужчина, снявший номер с умершей девушкой: после убийства он скрылся из гостиницы на такси.

По словам сотрудников отеля, этот мужчина уже не раз снимал номер вместе с убитой стюардессой.