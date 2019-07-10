Он будет отстаивать свои права до конца. Венедиктов побывал в камере у Вышинского

После посещения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в СИЗО главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что тот намерен до конца отстаивать свою невиновность.

Венедиктов рассказал ранее, что привез в Киев письмо от матери Кирилла Вышинского, которое передали президенту Украины Владимиру Зеленскому​​​. Позднее он сообщил, что ему предложили посетить журналиста в СИЗО.

"Был в СИЗО у Кирилла Вышинского. Как украинский гражданин он намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца. Он надеется, что процесс начнется по существу 15 июля. Здоров", — написал он в Telegram-канале.

Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, объявив, что его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. 17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского.

В ходе одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину, заявив о желании отказаться от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинский арестован "за его прямую профессиональную деятельность".

Москвой были направлены Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.