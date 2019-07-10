Ламантин, Кайман и Рубеж. В Петербурге открылся военно-морской салон

Проект атомного авианосца "Ламантин" представило Невское проектно-конструкторское бюро на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Как поясняют разработчик, водоизмещение корабля составит около 90 тысяч тонн, длина – 350 метров, пишет агентство ТАСС.

На авианосце смогут базироваться до 60 летательных аппаратов, помимо них на "Ламантине" предусмотрено место для 10 дронов. Взлетать с палубы корабля боевые самолеты будут при помощи электромагнитной катапульты и трамплина. Ожидается, что экипаж авианосца будет включать 2800 моряков и еще 800 авиационных специалистов.

Также Невское ПКБ представило на салоне макет новейшего большого десантного корабля "Кайман". Это дальнейшее развитие проекта 11711, то есть ныне существующих БДК "Иван Грен" и "Петр Моргунов". Новые суда должны быть крупнее предшественников: водоизмещение – 8 тысяч тонн, длина — 120 метров. Большой десантный корабль будет нести до 10 штурмовых и 6 грузовых катеров. Последние смогут понимать до 45 тонн груза.

Компания "Тайфун", в свою очередь, впервые продемонстрировала береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ". Боевая машина на базе КамАЗ-6560 абсолютно самодостаточна: она одновременно несет четыре противокорабельных ракеты Х-35Э и загоризонтную радиолокационную станцию. То есть комплекс может самостоятельно обнаружить и атаковать вражеский корабль.

Дальность полета ракеты Х-35Э – 260 километров. Ее боевая часть способна отправить на дно корабль водоизмещением до 5 тысяч тонн. Создатели уточняют: "Рубеж-МЭ" компактный и дешевый. Он должен понравиться прибрежным странам, которые не хотят приобретать дорогостоящие системы западного производства.

Тем временем концерн "Калашников" рассказал о первых экспортных контрактах на катера БК-16 и БК-10. Поставки начинаются, заявляют представители компании, но не уточняют, куда. Ранее сообщалось, что российскими малыми судами интересуются ЮАР, Филиппины и Аргентина.