В Коммунарке построят крупнейший в России медицинский центр

Крупнейший в России медицинский центр "Новомосковский" появится в Коммунарке. Это будет многопрофильная клиника с современными операционными, перинатальным корпусом и собственной вертолетной площадкой. Ожидается, что первых пациентов больница примет уже в этом году.

Медицинской центр "Новомосковский", строительство которого идет в Коммунарке, готов почти на 60 процентов. Видно, что уже возведены корпуса, сейчас в них идут отделочные работы и подключение оборудования.

Построят 9 современных зданий, в которых будут работать 2 тысячи врачей. Подобных объектов в Москве, да и в России не строили больше 10 лет.

"Будут и палатные, и детские корпуса, роддом, инфекционная больница, лаборатория, радиодиагностика онкозаболеваний", — говорит Никита Колупае, начальник Управления по строительству объектов здравоохранения Управления гражданского строительства Москвы.

Комплекс рассчитан на тысячу коек. 30 операционных оснастят самым современным оборудованием. Клиника будет работать по принципу "врач к пациенту" — то есть вся диагностика и консультации проводятся у койки больного, а для стационарных исследований пациента будет сопровождать медперсонал.

"Очень важно, чтобы у нас не было периферийных районов, чтобы вся Москва была обустроена комплексно. Чтобы в каждом районе было качественное образование, здравоохранение, социальная помощь", — объясняет мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того на крыше будет оборудована вертолетная площадка для экстренной помощи.

Первые четыре корпуса — палатный, лечебно-диагностический, вспомогательный и патологоанатомический — откроют уже в этом году. Остальные пять корпусов — в 2020 году.