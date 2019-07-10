Не заметил: в Апатитах легковушка на пешеходном переходе сбила трех человек

В среду в Апатитах легковой автомобиль сбил трех человек, пересекающих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в том числе и пятилетнего мальчика.

Инцидент произошел 10 июля на площади Геологов. В результате аварии пострадал ребенок, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Издание "ХибИнформБюро" сообщило, что другие участники ДТП не обращались за медицинской помощью.

Водитель легковушки оказался трезв. Сотрудникам ДПС мужчина сообщил, что не заметил пешеходов, поскольку отвлекся.