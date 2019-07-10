Прокуратура выявила в Сочи незаконно построенный завод

Транспортная прокуратура выявила в Сочи незаконно построенный дробильно-сортировочный завод. Предприятие занималось переработкой песчано-гравийной смеси, передают "Вести Сочи".

Построенный в нарушение земельного законодательства объект расположен в Адлерском районе Сочи, рядом с Северо-Кавказской железной дорогой. Сотрудники ведомства установили, что завод принадлежит компании "ИСПЭ – Стро".

По официальным данным Южной транспортной прокуратуры, данную конструкцию возвели самовольно. Владелец земельного участка не имел указанных в законодательстве РФ правоустанавливающих документов.

В настоящий момент против ООО "ИСПЭ – СТРОЙ" возбудили административное дело. Компания обязана устранить все выявленные нарушения и заплатить штраф в размере семисот тысяч рублей. Ситуацию взяла на контроль Сочинская транспортная прокуратура.