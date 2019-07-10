Обезвредили: в Анапе взорвалась бомба времен Великой Отечественной войны

В Анапе экскаватор при прокладке труб откопал 50-килограммовую бомбу, покрытую ржавчиной — снаряд застрял между зубами ковша.

Инцидент произошел в понедельник, 8 июля, в жилом комплексе "Горгипия". Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии оцепили место происшествия и вызвали взрывотехников.

Прибывшие специалисты выяснили, что боеприпас представляет собой зажигательную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд был аккуратно перевезен в безопасное место и уничтожен специальным накладным зарядом.