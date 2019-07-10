Риббентроп vs. Келлерхоф: немецкий танкист немецкому журналисту - о боях под Прохоровкой
"Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время вышли из строя. И уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней" — это слова главного инспектора танковых войск вермахта Хайнца Гудериана о знаменитой битве под Прохоровкой, решающем танковом сражении Великой Отечественной войны. Об этом написана масса исторической и художественной литературы как у нас в стране, так и за рубежом. Читали об этом, как выяснилось, не все. Это уже про ставшего в одночасье известным немецкого журналиста. Известен он стал тем, что написал чушь: мол, не было под Прохоровкой никакого крупного сражения, Красная Армия там вообще проиграла, и памятник там, значит, надо бы снести. Чушь с радостью, как обычно, подхватили почитатели нацизма, а они есть и у нас в стране. Естественно, отреагировали и настоящие историки.
В статье под названием "Победа Красной армии, которая на самом деле была поражением" немецкий историк Келлерхоф на страницах одной из самых влиятельных газет Германии Die Welt пишет, что памятник в Прохоровке — знаменитую 60-метровую звонницу — нужно снести.
"На самом деле, этот памятник должен быть немедленно снесен. Потому что последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грозного танкового сражения", — утверждает историк.
Келлерхоф пишет, что официальные данные об участии в кульминации Курской битвы — в сражении под Прохоровкой — это миф, а потери со стороны вермахта — всего лишь 5 танков.
"На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной Армии и пять у вермахта", — утверждается в статье.
Келлерхоф ссылается на фотоснимки, которые якобы нашел его британский коллега Бен Уитли в Америке, а точнее в Колледж-Парке в штате Мэриленд. В статье говорится, что на фотографиях имеются неопровержимые доказательства поражения Красной Армии под Прохоровкой, и что оптика для их исследования якобы есть только в Колледж-Парке. Между тем, американцев, вступивших в войну через год, в июне 1944 года, в небе над Прохоровкой в те дни не было.
"В записях исторических документов нет ни одного упоминания, что американские авиационные подразделения принимали участие в этой битве в той или иной степени. Хотя они могут сказать, что был какой-то разовый полет с целью разведки. Но чтобы американцы имели возможность провести здесь аэрофотосъемку боевых действий — это исключено", — считает Владимир Попов, генерал-майор, заслуженный военный летчик России.
По мнению российских историков, в публикации немецкого журналиста, как и в исследованиях британского ученого, мало науки, зато очень много политики, ревизионизма и манипуляций цифрами с целью обесценить итог одного из главных сражений Второй мировой.
"Принято считать сражение под Прохоровкой 12 июля, но бои там развернулись с 11 июля и продолжались до 14 июля. С немецкой стороны там участвовало более 500 танков, с нашей стороны — более 700. Немцы потеряли там 300 танков. 12 июля — 70 танков. Заявление немецкого корреспондента о том, что нужно снести памятник погибшим советским войнам, это оскорбление", — уверен Мягков Михаил, научный директор Российского военно-исторического общества.
Подобные исторические расследования, сделанные на основе якобы неопровержимых фактов, а еще восстановление памятников фашистам в Эстонии, снос памятников красноармейцам в Европе и на Украине, труды украинских ученых, пытающихся опровергнуть Холокост — это события одного порядка, считают эксперты. Переписать историю и принизить роль Советского Союза во Второй мировой — вот их истинная цель.
"Все эти инсинуации в европейской западной прессе по поводу Второй мировой войны , они будут продолжаться, они будут возрастать по мере приближения юбилея победы, потому что всегда и во все времена проигравшая сторона потом пытается выиграть войну в мемуарах. Так делали нацистские генералы, так сейчас делают и политические пропагандисты на Западе", — объясняет Владимир Мединский, министр культуры РФ.
Последняя сегодняшняя новость в этом контексте — МИД Эстонии выразил протест в связи с планами провести салют в Москве в честь освобождения Таллина. В то же время резолюции против нацизма, которые в ООН регулярно представляет МИД России, наталкиваются на сопротивление.
Что касается битвы под Прохоровкой, было или нет грозное сражение — можно прочитать в мемуарах многочисленных очевидцев. Например, 22-летний Рудольф фон Риббентроп, сына знаменитого министра, описывал сражение так: "Это была преисподняя из огня, дыма, рвущихся снарядов и взрывов". Записки немецкого танкиста можно найти на открытых ресурсах.
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