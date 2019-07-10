УФСИН: из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, никто не бежал

Факт побега двух заключенных из исправительной колонии номер 4, где отбывают наказания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, опровергнут УФСИН по Белгородской области. Там заявили, что эта информация является недостоверной, и побегов из исправительных учреждений не было допущено.

В Управлении дали комментарий ТАСС, что 10 июля в первой половине дня двое осужденных к принудительным работам, которые не являются заключенными, без спроса покинули расположение участка. В настоящий момент их ищут. Они будут объявлены в федеральный розыск в случае, если поиск не даст результата.

Напомним, что Александр Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за участие в двух потасовках в центре Москвы в октябре 2018 года на год и пять месяцев и год и шесть месяцев соответственно. 8 июля они были переведены из Бутырского СИЗО в колонию №4 в Белгородской области.