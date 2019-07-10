Увлекся спором и сбил пешехода: авария в Твери попала на видео

В Твери 35-летний водитель легковушки сбил пожилого мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

ДТП произошло в понедельник, 8 июля, на проспекте Победы, и на опубликованных полицейскими кадрах видно, как автомобиль на невысокой скорости неуклонно приближался к "зебре", которую пересекал 73-летний пешеход, не обращая внимания на легковушку, после чего машина сбила мужчину.

Водитель легковушки, рассказывая сотрудникам ГИБДД о причине аварии, признался, что в момент столкновения он оживленно спорил со своими пассажирами о предстоящем маршруте, указывая своим оппонентам на дорожный знак "Въезд запрещен".

В результате ДТП пожилой мужчина получил травмы и был госпитализирован.