Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
10 июля 201917:12

Увлекся спором и сбил пешехода: авария в Твери попала на видео

Вконтакте/Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области

В Твери 35-летний водитель легковушки сбил пожилого мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

ДТП произошло в понедельник, 8 июля, на проспекте Победы, и на опубликованных полицейскими кадрах видно, как автомобиль на невысокой скорости неуклонно приближался к "зебре", которую пересекал 73-летний пешеход, не обращая внимания на легковушку, после чего машина сбила мужчину.

 

Водитель легковушки, рассказывая сотрудникам ГИБДД о причине аварии, признался, что в момент столкновения он оживленно спорил со своими пассажирами о предстоящем маршруте, указывая своим оппонентам на дорожный знак "Въезд запрещен".

В результате ДТП пожилой мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас

15:55

Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

15:36

Черноморский флот РФ: "Сметливый" не заходил в запретную зону

14:08

Британский посол в США покидает кресло

13:28

Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

12:08

Кремль: говорить о возобновлении полетов в Грузию преждевременно

11:55

Венедиктов передал президенту Украины письмо мамы Вышинского

10:24

СК возбудил дело по факту крупного хищения в Московском метро

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Вел себя, как гопник": изгнанный Зеленским "разбойник" намерен судиться

"Вел себя, как гопник": изгнанный Зеленским "разбойник" намерен судиться

2 минуты назад
Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в вино и "Боржоми"

Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в вино и "Боржоми"

50 минут назад
Армения без света: страна переживает крупнейший блэкаут

Армения без света: страна переживает крупнейший блэкаут

43 минуты назад
Рука во дворе: Сонька Сипатая призналась в нескольких убийствах

Рука во дворе: Сонька Сипатая призналась в нескольких убийствах

17 минут назад
Чернобыль: вместо зоны отчуждения "туристический магнит"

Чернобыль: вместо зоны отчуждения "туристический магнит"

1 час назад
Черноморский флот РФ: "Сметливый" не заходил в запретную зону

Черноморский флот РФ: "Сметливый" не заходил в запретную зону

1 час назад
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу

В отеле Новой Москвы задушили стюардессу

1 час назад
Польша отказалась выдавать Швеции россиянина, вывезшего детей

Польша отказалась выдавать Швеции россиянина, вывезшего детей

1 час назад
Историк, вам мозг не жмет? Читатели Die Welt раскритиковали статью о битве под Прохоровкой

Историк, вам мозг не жмет? Читатели Die Welt раскритиковали статью о битве под Прохоровкой

2 часа назад
Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года

Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года

7 часов назад
"Очень глупый парень" покидает кресло британского посла в США

"Очень глупый парень" покидает кресло британского посла в США

3 часа назад
Меркель затрясло в третий раз на встрече с премьер-министром Финляндии

Меркель затрясло в третий раз на встрече с премьер-министром Финляндии

3 часа назад
Посвящение Олейникову: Юрий Стоянов рассказал, почему решился на новое телешоу

Посвящение Олейникову: Юрий Стоянов рассказал, почему решился на новое телешоу

3 часа назад
Обнаружен способ худеть без диет

Обнаружен способ худеть без диет

5 часов назад
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
В Литве заблокируют доступ к сайту Sputnik

В Литве заблокируют доступ к сайту Sputnik

7 минут назад
Вышла видеоигра в виртуальной реальности, которая помогает похудеть

Вышла видеоигра в виртуальной реальности, которая помогает похудеть

16 минут назад
"Ростех" и LG представили окна-дисплеи для общественного транспорта

"Ростех" и LG представили окна-дисплеи для общественного транспорта

20 минут назад
Он будет отстаивать свои права до конца. Венедиктов побывал в камере у Вышинского

Он будет отстаивать свои права до конца. Венедиктов побывал в камере у Вышинского

52 минуты назад
С Королевского бастиона в Дом инвалидов: французский генерал ляжет рядом с Наполеоном

С Королевского бастиона в Дом инвалидов: французский генерал ляжет рядом с Наполеоном

54 минуты назад
В Норильске произошло нашествие крыс, власти считают это нормой

В Норильске произошло нашествие крыс, власти считают это нормой

57 минут назад
Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

1 час назад
Спустя 42 года после запуска в НАСА придумали, как продлить миссию "Вояджер-2" ещё на шесть лет

Спустя 42 года после запуска в НАСА придумали, как продлить миссию "Вояджер-2" ещё на шесть лет

2 часа назад
В Таиланде придумано средство для уничтожения комаров, переносящих смертельную инфекцию

В Таиланде придумано средство для уничтожения комаров, переносящих смертельную инфекцию

2 часа назад
Адьос, амиго: полностью прекращено производство Volkswagen Beetle

Адьос, амиго: полностью прекращено производство Volkswagen Beetle

2 часа назад
Ненавидите спойлеры? Новый инструмент защитит от разочарований

Ненавидите спойлеры? Новый инструмент защитит от разочарований

3 часа назад
Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

3 часа назад
Опрос: 40% россиян при отключении горячей воды кипятят воду в кастрюльке

Опрос: 40% россиян при отключении горячей воды кипятят воду в кастрюльке

3 часа назад
Сыновей женщины, истязавшей племянницу, отдадут родственникам в Ингушетии

Сыновей женщины, истязавшей племянницу, отдадут родственникам в Ингушетии

4 часа назад
Я – настоящий чемпион. Порье перед боем с Хабибом заговорил по-русски

Я – настоящий чемпион. Порье перед боем с Хабибом заговорил по-русски

4 часа назад
Погорельцы из Подольска 11 лет не могут получить жилье

Погорельцы из Подольска 11 лет не могут получить жилье

4 часа назад
Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь врачей из Японии

Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь врачей из Японии

4 часа назад
Это вам не Венеция: в Магадане разразился скандал из-за запрета кормить голубей

Это вам не Венеция: в Магадане разразился скандал из-за запрета кормить голубей

4 часа назад
Женщины попытались задушить соседку из-за громкой музыки

Женщины попытались задушить соседку из-за громкой музыки

4 часа назад
Кремль: говорить о возобновлении полетов в Грузию преждевременно

Кремль: говорить о возобновлении полетов в Грузию преждевременно

5 часов назад
Huawei пытается скупать российские технологии

Huawei пытается скупать российские технологии

5 часов назад
Школьница из Уфы спасла на озере тонущую купальщицу

Школьница из Уфы спасла на озере тонущую купальщицу

5 часов назад
Пассажирка такси не дождалась водителя и сама уехала на его машине

Пассажирка такси не дождалась водителя и сама уехала на его машине

5 часов назад
Финский хоккеист НХЛ оштрафован за превышение скорости на 120 тысяч евро

Финский хоккеист НХЛ оштрафован за превышение скорости на 120 тысяч евро

6 часов назад
Сведения о лечении наркоманов перестанут быть тайной

Сведения о лечении наркоманов перестанут быть тайной

6 часов назад
Деньги утекли: СК возбудил дело по факту крупного хищения в Московском метро

Деньги утекли: СК возбудил дело по факту крупного хищения в Московском метро

6 часов назад
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену

Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену

6 часов назад
Названы страны с самым быстрым Интернетом

Названы страны с самым быстрым Интернетом

7 часов назад
Синоптики рассказали, чего ждать от августа

Синоптики рассказали, чего ждать от августа

7 часов назад
Эксперты разъяснили порядок межевания дачных участков

Эксперты разъяснили порядок межевания дачных участков

7 часов назад
Опубликован секретный список адресов всех камер видеофиксации в Москве

Опубликован секретный список адресов всех камер видеофиксации в Москве

7 часов назад
Вести.net: cуд запретил Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter

Вести.net: cуд запретил Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter

7 часов назад
Самая быстрая кругосветка в истории: международный экипаж облетит Землю за 2 суток

Самая быстрая кругосветка в истории: международный экипаж облетит Землю за 2 суток

8 часов назад