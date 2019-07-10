"Бавария" нацелилась на форварда "Ювентуса" Манджукича

Мюнхенская "Бавария" подыскивает варианты замены нападающему клуба Роберту Левандовски, который в нынешнее межсезонье планирует покинуть немецкую команду. Кандидатом на место 30-летнего польского футболиста рассматривается хорватский нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич.

По информации Sport Bild, 33-летний форвард "Старой синьоры" является одной из главных целей трансферной кампании "Баварии". Хорват выступал за мюнхенский клуб с 2012 по 2014 год.

Отметим, что Манджукич недавно продлил контракт с "Ювентусом" до 2021 года. В прошедшем сезоне хорватский футболист провел 33 встречи за туринскую команду, забив в них десять мячей и отдав семь голевых передач.