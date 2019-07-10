Паранойя и юридическое фиглярство: Медведев сожалеет о срыве телемоста Россия-Украина

Премьер-министр РФ и глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал очень прискорбной ситуацию, сложившуюся на Украине в связи с планировавшимся телемостом с Россией, передает "Интерфакс".

Встреча главы российского правительства с сопредседателями украинский партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктором Медведчуком, Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии, собственником канала NewsOne Тарасом Козаком прошла в штаб-квартире "Единой России".

"Я бы сказал, что это паранойя, параноидальное поведение. И вот это все юридическое фиглярство, которое вокруг этого развернулось с возбуждением уголовных дел по измене родине", — сказал Медведев.

Глава кабмина напомнил о существовании телемостов СССР-США, несмотря на противостояние между державами тогда, отметив, что тогда никто уголовных дел не возбуждал на эту тему.

Как сообщалось, между российским телеканалом и украинским телеканалом NewsOne на 12 июля был запланирован телемост.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель анонсированного телемоста — разделить украинцев на два лагеря в преддверии выборов, призвав украинцев не поддаваться на провокации.

Телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста. Сотрудники украинского канала пояснили, что решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Между тем в российском медиахолдинге ВГТРК, в который входят телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", заявили, что не видят оснований для отмены телемоста с NewsOne.