В Петербурге эскалатор зажал пассажиру руку

В Петербурге на станции на станции "Василеостровская" пассажир сел на ступеньку эскалатора и не успел встать в самом низу.

Рука мужчины застряла в нижней гребенке и была травмирована. Пострадавший был передан в руки медиков.

По словам очевидцев, пассажир был пьян.