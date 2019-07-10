Александр Сосновский обнародовал важный документ об украинских террористах

На Украине с ведома ОБСЕ готовят диверсантов, которые потом попадают на территории Евросоюза, России, Ближнего Востока. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Кто против?" главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский.



В доказательство своих слов Сосновский продемонстрировал документ, адресованный председателю харьковской областной государственной администрации, в котором приводится количественный список курсантов полевых групп, обучившихся в харьковский области, и их распределение по странам. "Стыдно, что мы столько лет не замечали, что такие, как Белецкий, готовились к тому, что они сделали в 2014 году, и что делают сейчас, — убежден журналист."

"Этот документ известен ОБСЕ, не знаю, почему они его до сих пор не опубликовали", — удивился Сосновский.

Он предложил ознакомить с ним Зеленского: "Я предлагаю положить этот документ на стол Зеленскому, чтобы он знал, с кем ему и как нужно разговаривать".

"Подобные документы говорят о том, что такие, как Белецкий, пока мы разговариваем, готовятся к боям", — заключил Сосновский.