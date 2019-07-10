За издевательства над рабочим во Франции судят саудовскую принцессу

Во Франции прокурор потребовал шесть месяцев условно для дочери короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза и сестры наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана принцессы Хассы бинт Салман.

Ее обвиняют в издевательствах над рабочим, нанятым для ремонта в роскошной парижской квартире сестры могущественного саудовского принца.

Принцессе инкриминирует соучастие в насилии над рабочим, который был избит и унижен телохранителем после того, как сфотографировал помещение. Инцидент этот произошел в 2016 году.

Рабочий утверждает, что хотел сфотографировать комнату, которую должен был ремонтировать, однако представительница саудовской королевской династии сочла, что он собирался продать снимки прессе.

Она дала указание охраннику разобраться, и тот избил рабочего, связал его и заставил целовать ноги принцессы.

Кроме того, пострадавший рассказал, что у него отняли фотоаппарат и удерживали в квартире несколько часов, а принцесса якобы сказала, что его надо убить.

Охраннику были предъявлены обвинения в вооруженном нападении, незаконном лишении свободы, грабеже и угрозе убийством.

Защита принцессы и ее телохранителя, однако, указывает на некоторые противоречия в показаниях рабочего, а охранник и вовсе подал встречный иск о клевете, сообщает CBSNews.

Кроме того, адвокат обвиняемых отметил на суде, что саудовские законы запрещают любые изображения принцессы из соображений безопасности.

Однако Франция еще в марте 2018 года выдала ордер на ее арест. Правда, местонахождение принцессы не было установлено — судя по всему, она вернулась в Саудовскую Аравию.