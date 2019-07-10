Экс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с "Удинезе"

Итальянский "Удинезе" объявил о заключении соглашения с бразильским футболистом Родриго Бекао, который прошедший сезон провел в составе московского ЦСКА. Срок контракта с 23-летним защитником рассчитан до 30 июня 2024 года.

О подписании договора с Бекао сообщила пресс-служба черно-белых. По информации ряда источников, сумма трансфера бразильского защитника составила около 2 миллионов долларов. До перехода в "Удинезе" правами на футболиста владел его бывший клуб "Баия".

В прошедшем сезоне Бекао провел в составе ЦСКА 36 матчей. Бразилец выступал за армейцев на правах аренды.