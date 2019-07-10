Forbes назвал самую выскооплачиваемую знаменитость года

Первую строчку в списке 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes заняла американская кантри-исполнительница Тейлор Свифт.

За год звезда заработала 185 миллионов долларов. Ее тур с альбомом Reputation стал самым кассовым в истории США, собрав 226,1 миллиона долларов.

Ранее с этим же альбомом Свифт заняла второе место среди самых высокооплачиваемых певиц 2018 года в рейтинге Forbes. Тогда же певица занимала 21-ю позицию в списке 100 самых высокооплачиваемых звезд и 61-е место в рейтинге селфмейд-женщин США.

Второе место топа досталось модели и владелице косметической компании Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Ее доход оценили в 170 миллионов долларов. Третье место – за американским рэпером Канье Уэстом и суммой в 150 миллионов долларов. Завершилась пятерка лидеров Лионелем Месси и британским музыкантом Эдом Шираном. Примечательно, что из всех звезд в рейтинге 38 человек – музыканты, и 34 человека – спортсмены.