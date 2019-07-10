До четырех лет тюрьмы: Госдума ужесточила наказание тем, кто мешает работать скорой помощи

Госдума приняла сегодня во втором — основном — чтении законопроект об ужесточении мер за препятствование работе скорой помощи. Согласно документу, тем, кто не пропускает медиков, теперь грозит как минимум штраф в 5 тысяч рублей, а как максимум — до 4 лет тюрьмы, если пациент, которому не успели оказать помощь, скончался.

Принято единогласно и без возражений. Ведь с этим не поспоришь: скорой помощи самой нужна помощь.

Кто-то ждет спасения, счет идет на минуты, вой сирены. Но водитель впереди стоящей машины не реагирует. Бесчеловечно? Да. Но это останется лишь на совести персонажа за рулем. Главное — безнаказанно. По закону он чист и неподсуден.

"Задача быстрого доступа к пациенту, возможности беспрепятственного взаимодействия и квалифицированного оказания медицинской помощи — это те главные ценности, которые мы защищаем нашим законом", — объясняет Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы РФ.

Вводится прямая ответственность за препятствование деятельности медиков скорой помощи: от штрафа до тюремного заключения.

Не пропустил скорую — 5 тысяч рублей. Если из-за этого пострадал пациент, причинен тяжкий вред его здоровью, то наказание на выбор суда: штраф до 80 тысяч рублей, либо арест до 6 месяцев. Возможно, принудительные работы, или лишение свободы до 2 лет. В случае смерти пациента — до 4 лет тюрьмы.

"Мы в ЛДПР считаем, что это справедливая мера. И она будет дисциплинировать тех водителей, которые себе позволяют такое вот бесстыжее, абсолютно наглое и даже где-то вульгарное поведение", — говорит Ярослав Нилов, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ.

Сотни, даже тысячи документально зафиксированных случаев. Москва, Щелковское шоссе: скорая помощь пытается перестроиться, такси сначала просто мешает, а затем преграждает путь.

Кадры из Саратова. Фельдшер, приехавшая на вызов, оказывается в заложниках пьяной компании. Попытку изнасилования пресекли сотрудники полиции. 12 экспертиз, 30 допросов — каждый из нападавших получил по 8 лет колонии строгого режима. Но это, скорее, исключение.

Куда показательней случай в Чувашии, произошедший в мае 2019 года. Бригада приезжает на вызов, человеку плохо. Но вместо пострадавшего медиков встречают его друзья. Побоище — в Сети, общественный резонанс. Фельдшер — в больнице. А вот нападавшие отделались лишь штрафами за мелкое хулиганство. И таких происшествий -около полутора тысяч в год.

"Эти люди должны быть особо защищены государством. Особо!" – уверен Дмитрий Морозов, председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья, фракция "Единая Россия".

"То есть ответственность за причинение вреда медработникам при исполнении ими своего долга будет более жесткой, чем в отношении обычного гражданина", — объясняет Алексей Куринный, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья, фракция КПРФ.

Медики, конечно, не сотрудники полиции, за нападение на которых карают строже. Но теперь тоже будут под особой законодательной защитой. Второе чтение пройдено.