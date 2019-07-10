Спелеологи обнаружили неизвестные ходы в крымской пещере "Таврида"

При строительстве трассы ученые обнаружили неизвестную часть пещеры "Таврида". Спелеологи нашли ранее неизвестные большие галереи и длинные ходы, передают "Вести — Севастополь" со ссылкой на представителей Совета российского союза спелеологов.

Для дальнейшего исследования объекта Крымский федеральный университет уже закупил новое оборудование. Полости обследуют с помощью одного из современный методов в геофизике — электромограммы.

"Нами были выявлены достаточно большие зоны с аномальным электрическим сопротивлением в неизученной части пещеры. Сегодня приступили к детальному обследованию данного участка, уменьшили шаг, чтобы точнее определить размер и глубину аномальной зоны. Через пару дней мы планируем приступить к бурению, чтобы уже при помощи видеокамер исследовать обнаруженное подземное пространство", — рассказал председатель Союза спелеологов Геннадий Самохин.

Подрядчик подрядчик на строительство трассы "Таврида" на этой неделе приступил к укреплению стен пещеры. Напомним, протяжённость исследованной части Зуя — 1,3 тысячи метров. Это самый длинный участок во внутренней гряде Крымских гор. Внутри специалистами были найдены останки ископаемых древних птиц и животных.