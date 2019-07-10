Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной

Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и лидером партии Юрием Бойко.

По словам Медведева, первый вариант – самый простой: сохранение существующих контрактов на некоторое время для того, "чтобы договориться более серьезно". Второй вариант – создание консорциума, передает "Россия 24".

Ситуацию, когда украинские потребители платят за газ на 25% больше, чем могли бы, Медведев назвал "абсурдной и дурацкой".

"Все упражнения отдельных руководителей газовой отрасли, которые этим занимаются, абсолютно несостоятельны", — подчеркнул он.

Кроме того, он назвал ситуацию с газом на Украине виртуальной, так как "никакого формального реверса там нет", и всем понятно, "что это за газ". Медведев считает, что газовый вопрос можно начать решать после выборов в Раду и формирования "потенциально нового правительства".