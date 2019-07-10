Словак Саган выиграл пятый этап велогонки "Тур де Франс"

Словацкий гонщик Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe одержал победу на пятом этапе знаменитой шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс". Он показал лучший результат дня, преодолев дистанцию 175,5 км за 4 часа 2 минуты 33 секунды.

Вторым стал бельгиец Ваун ван Арт (Team Jumbo-Visma). В тройке призеров оказался также итальянец Маттео Трентин (Mitchelton-Scott). Россиян Ильнур Закарин, представляющий команду "Катюша-Альпецин", финишировал лишь 84-м, проехав дистанцию за 4 часа 10 минут 14 секунд.

Шестой этап "Тур де Франс" состоится 11 июля. Его протяженность составит 160 км.