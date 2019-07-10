Журналистов агентства "Спутник" обвиняют в нарушении авторского права
Литовские власти пытаются блокировать сайт агентства "Спутник". Журналистов обвиняют в нарушении авторского права, якобы сотрудники агентства разместили без ссылки материал Литовской государственной телерадиокомпании. Это решение должен утвердить суд. Но сотрудники "Спутника" не рассчитывают на справедливость — всего два месяца назад власти запретили въезд в страну шеф-редактору портала. Об этом и многих других случаях нарушений принципа свободы слова наши коллеги из агентства "Спутник" и телеканала RT могли бы рассказать на Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне. Но журналистам отказали в аккредитации.
Полицейские кордоны на входе, проверка документов и личный досмотр. На Международную конференцию, посвященную свободе слова, вход точно не свободный.
Когда все проверки позади, аккредитованные журналисты попадают вот в такой узкий проход. Черные металлические ограждения — выше человеческого роста: ни выйти, не свернуть. Чтобы следовать намеченным путем к свободе слова было легче, вокруг мотивирующие цитаты: про независимость прессы и равенство для всех. Как тут усомниться? Ведь на заборе написано.
Впрочем, чести пройти по этому коридору удостоены далеко не все. Накануне в Foreign Office поступило вот такое письмо: "Международный комитет защиты журналистов выражал обеспокоенность решением организаторов, которые отказали в аккредитации российскому телеканалу RT и информационному агентству "Спутник". Британские власти обвинили их в пропаганде. И на этом основании в список допущенных на конференцию свободных медиа не внесли. Никаких доказательств, ничего, что подтверждало бы высказанные обвинения". Возмутились даже в Европе. И обратились к министру иностранных дел Великобритании Джереми Ханту напрямую.
Но пересматривать решение Хант не стал. Более того, когда конференция уже началась, выяснилось: один из сотрудников российского МИД — приглашение на конференцию от организаторов получил. А вот британскую визу, чтобы полученное приглашение принять, — ему дать уже не захотели.
"Сегодня мы заявляем, что свобода медиа-это часть не только западных, а часть универсальных ценностей. Свободные медиа защищают общество от злоупотребления властью и позволяют полнстью раскрыть потенциал страны".
Его коллега — государственный министр Великобритании Гарриет Болдуин, и вовсе — на пленарном заседании просила журналистов: задевайте вопросы напрямую, не бойтесь вести диалог.
"Мы думаем, что свободные медиа — это очень важно. Для политиков получать информацию и на нее реагировать — жизненно важно", — заявил Болдуин.
Но когда вопросы мы попытались задать, выяснилось, что отвечать на них министр не хочет.
Это конференция должна защищать свободу слова. Ее проводит Джереми Хант. В том самом городе, где в тюрьме держат журналиста и издателя Джулиана Ассанжа из WikiLeaks. И где многим медиа отказано в возможности посетить это мероприятие, защищающее свободу слова. Что само по себе довольно противоречиво.
Участники акции даже написали открытое письмо, просят прекратить преследования тех, кто говорит правду. Документ распечатали и раздавали при входе на конференцию свободной прессы. Только вот из проходивших мимо гостей форума ознакомиться с ним захотели далеко не все.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Германии призывают снести памятник погибшим под Прохоровкой
- Меркель снова охватила дрожь на публичном мероприятии
- Венедиктов побывал в камере у Вышинского
- Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в вино и "Боржоми"
- Зеленского обозвали гопником
Самое читаемое
-
Смертельный прыжок: погибшая гандболистка сломала шею
- "Стоп Сахарова": как ветеринары-надомники вместо лечения убивают питомцев
- Страшные кадры: мужчина с ножом напал на девушку, ждавшую родителей в машине
- Секса не было: женщину в Петербурге убил выброшенный с 9 этажа телевизор
- Разведчики-нелегалы, которых обменяли на Скрипаля, дали эксклюзивное интервью
- Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому
Телеканал "Россия"
-
"Иванушка" Кирилл Андреев о жизни и смерти: "Я увидел, будто иду к Сорину"
- "Соскочить непросто": Диана Арбенина впервые раскрыла тайны прошлого
- "Сиделка". Смотрите захватывающий сериал! С понедельника в 21.00
- "Годунов" получил приз на фестивале "Утро Родины"
Вести.Экономика
-
Торговая война между США и Китаем разрушает международные институты сотрудничества
- Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года
- США пошли на смягчение ограничений к Huawei
- Нанесет ли Трамп удар по доллару?
- Владимир Путин против введения экономических санкций в отношении Грузии
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки
- Трамп разрешил американским компаниям продавать Huawei свою продукцию
- Биометрические банкоматы заработают в России до конца года
- В Android появится простой обмен большими файлами без интернета
Авто.Вести.Ru
-
Роскошь и пафос: что купить вместо нового Mercedes-Benz GLS?
- Mitsubishi приоткрыла обновленный Pajero Sport
- Что почем? Все пикапы, которые можно купить в России
- Тест-драйв "заряженного" Jeep Grand Cherokee Trackhawk (+видео)
- Садко-NEXT: наследник легендарного вездехода ГАЗ-66 встанет на конвейер
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: люди, которые быстро ходят, живут дольше на 15-20 лет
- Названы самые опасные для здоровья россиян профессии
- Обычный вирус оказался способен уничтожать рак
- Женщины удаляют матку, чтобы не потерять работу
- Ожирение может быть даже опаснее, чем курение
Вести в 20.00
-
Из уважения к грузинскому народу
- Радикалы пытаются сжечь украинский телеканал
- В Петербурге плывут машины
Вести-Москва
-
Погорельцы из Подольска 11 лет не могут получить жилье
- В Дубне неизлечимо больную девочку лишили статуса инвалида
- В Коммунарке построят крупнейший в России медицинский центр
- В Подмосковье жители воюют с главой СНТ за право на свет
- Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Найдена связь между типом фигуры женщины и ее болезнями
- Ученые рассказали, как похудеть при помощи кофе
- 6 простых способов улучшить память и работу мозга
- Как узнать, что вам изменяют
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Вспоминая Елену Образцову...
- О роли случая в судьбе Элвиса Пресли
- Интервью с Ингеборгой Дапкунайте
- Объявлены новые объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Москва 24
-
Девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
- "Не полезно и неправильно": депутат – о возврате алкоэнергетиков на прилавки
- Пролет мимо Грузии: как вернуть деньги за билет и куда ехать отдыхать
- Как продолжать тренироваться, если уехал на дачу: советы от фитнес-эксперта
- Полиция приглашает на службу супергеройским роликом