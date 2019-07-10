Журналистов агентства "Спутник" обвиняют в нарушении авторского права

Литовские власти пытаются блокировать сайт агентства "Спутник". Журналистов обвиняют в нарушении авторского права, якобы сотрудники агентства разместили без ссылки материал Литовской государственной телерадиокомпании. Это решение должен утвердить суд. Но сотрудники "Спутника" не рассчитывают на справедливость — всего два месяца назад власти запретили въезд в страну шеф-редактору портала. Об этом и многих других случаях нарушений принципа свободы слова наши коллеги из агентства "Спутник" и телеканала RT могли бы рассказать на Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне. Но журналистам отказали в аккредитации.

Полицейские кордоны на входе, проверка документов и личный досмотр. На Международную конференцию, посвященную свободе слова, вход точно не свободный.

Когда все проверки позади, аккредитованные журналисты попадают вот в такой узкий проход. Черные металлические ограждения — выше человеческого роста: ни выйти, не свернуть. Чтобы следовать намеченным путем к свободе слова было легче, вокруг мотивирующие цитаты: про независимость прессы и равенство для всех. Как тут усомниться? Ведь на заборе написано.

Впрочем, чести пройти по этому коридору удостоены далеко не все. Накануне в Foreign Office поступило вот такое письмо: "Международный комитет защиты журналистов выражал обеспокоенность решением организаторов, которые отказали в аккредитации российскому телеканалу RT и информационному агентству "Спутник". Британские власти обвинили их в пропаганде. И на этом основании в список допущенных на конференцию свободных медиа не внесли. Никаких доказательств, ничего, что подтверждало бы высказанные обвинения". Возмутились даже в Европе. И обратились к министру иностранных дел Великобритании Джереми Ханту напрямую.

Но пересматривать решение Хант не стал. Более того, когда конференция уже началась, выяснилось: один из сотрудников российского МИД — приглашение на конференцию от организаторов получил. А вот британскую визу, чтобы полученное приглашение принять, — ему дать уже не захотели.

"Сегодня мы заявляем, что свобода медиа-это часть не только западных, а часть универсальных ценностей. Свободные медиа защищают общество от злоупотребления властью и позволяют полнстью раскрыть потенциал страны".

Его коллега — государственный министр Великобритании Гарриет Болдуин, и вовсе — на пленарном заседании просила журналистов: задевайте вопросы напрямую, не бойтесь вести диалог.

"Мы думаем, что свободные медиа — это очень важно. Для политиков получать информацию и на нее реагировать — жизненно важно", — заявил Болдуин.

Но когда вопросы мы попытались задать, выяснилось, что отвечать на них министр не хочет.

Это конференция должна защищать свободу слова. Ее проводит Джереми Хант. В том самом городе, где в тюрьме держат журналиста и издателя Джулиана Ассанжа из WikiLeaks. И где многим медиа отказано в возможности посетить это мероприятие, защищающее свободу слова. Что само по себе довольно противоречиво.

Участники акции даже написали открытое письмо, просят прекратить преследования тех, кто говорит правду. Документ распечатали и раздавали при входе на конференцию свободной прессы. Только вот из проходивших мимо гостей форума ознакомиться с ним захотели далеко не все.