Тема:

Ситуация на Украине 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
10 июля 201920:56 Андрей Григорьев

Отмена парада, публичная порка и Чернобыль как символ успеха: странные заявления Зеленского

Отмена парада, публичная порка и Чернобыль как символ успеха: странные заявления Зеленского

В Киеве руководство и журналистов телеканала NewsOne вызвали на допрос в Генпрокуратуру: Зеленский дал понять, что он против телемоста. Радикалы это одобрили. Но длительные совещания даются президенту страны по-прежнему тяжело, часто кажется, что он к ним не готов. Вместо разговора по делу, он срывается и делает странные заявления: например, о том, что Чернобыль будет символом украинского успеха.

Новую Украину Зеленский предлагает строить в чернобыльской зоне — там сегодня торжественно открыли только что построенный за счет иностранных инвесторов (в том числе, и российских) саркофаг над четвертым энергоблоком.

"Сделаем зону отчуждения научным и в будущем туристическим магнитом. Пусть тут будет земля свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции, без дурных запретов", — говорит президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сегодня разом отправил в отставку больше 70 глав районных администраций, а свое отношение к чиновникам показал еще раз, публично выставив с совещания секретаря бориспольского горсовета.

Зеленскому кто-то скинул на телефон статью из Интернета, в которой рассказывается о судимости и бурном прошлом чиновника. Но каким бы ни был подчиненный, это не снимает вопросов к поведению самого Зеленского, который тут же пообещал подключить СБУ.

О другой своей инициативе Зеленский наоборот говорил едва ли не шепотом.

"24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, военным", — предложил президент Украины.

И сразу получил обратную реакцию из Верховной Рады.

"Я оскорблен таким решением. Будет ли парад — не им решать. Для патриотов Украины День независимости — это праздник", — возмутился Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины.

От правительства тоже последовала реакция: там пообещали собрать деньги на парад из внебюджетных источников.

"Миллионы украинцев смогут проявить уважение к нашим героям. И сделать это не за счет социальных выплат", — сообщил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Не промолчал и бывший президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня армия и военные — наиболее уважаемые и почитаемые государственные институты, которые пользуются наибольшим доверием народа Украины. Лишать людей этого было бы не предусмотрительно", — считает Петр Порошенко, с 2014 года по 20 мая 2019 года президент Украины.

Зато украинцев уже лишили возможности поучаствовать в российско-украинском телевизионном проекте "Надо поговорить". Сегодня на допрос в прокуратуру вызвали ведущего телеканала NewsOne Василия Голованова. Подозревают в госизмене. Всем, кто за телемост, угрожают.

Вот неизвестные громят приемную депутата "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко в Харькове: разбивают окна и двери и обливают краской. Официальному Киеву диалог не нужен. Президент Зеленский, приглашая поговорить президента Путина, в качестве посредников хочет обязательно привлечь глав Германии, Франции, Великобритании и США.

"Еще можно было императора Японии пригласить для прикрытия, лидера Китая. Сообразили бы на семерых", — смеется Нестор Шуфрич, депутат Верховной Рады Украины.

Ведущим канала NewsOne который день приходят угрозы физической расправы. Националисты пикетируют офис и, похоже, находят поддержку у украинского президента.

"Моя общественная позиция с вами полностью совпадает. Я считаю, что во время войны любые люди, у который не проукраинское видение, не могут монополизировать украинское телевидение", — заявил Владимир Зеленский.

Решить вопрос с телеканалом NewsOne Зеленский пообещал на законодательном уровне сразу после выборов в Верховную Раду.

Ранее по теме

Сейчас

21:22

Топ-менеджер Росстата уволился из-за скандала

19:13

Медведев видит два пути решения газовой проблемы с Украиной

17:32

Медведев сожалеет о срыве телемоста Россия-Украина

15:55

Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

15:36

Черноморский флот РФ: "Сметливый" не заходил в запретную зону

14:08

Британский посол в США покидает кресло

13:28

Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной

Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной

2 часа назад
Отмена парада, публичная порка и Чернобыль как символ успеха: странные заявления Зеленского

Отмена парада, публичная порка и Чернобыль как символ успеха: странные заявления Зеленского

58 минут назад
"Мне придется с этим жить": Меркель прокомментировала свои приступы

"Мне придется с этим жить": Меркель прокомментировала свои приступы

1 час назад
Польский суд не стал разлучать семью: "укравший" дочек россиянин останется на свободе

Польский суд не стал разлучать семью: "укравший" дочек россиянин останется на свободе

51 минута назад
Риббентроп vs. Келлерхоф: немецкий танкист немецкому журналисту - о боях под Прохоровкой

Риббентроп vs. Келлерхоф: немецкий танкист немецкому журналисту - о боях под Прохоровкой

3 часа назад
Послали на три буквы: Тарасов обиделся на руководство "Локомотива"

Послали на три буквы: Тарасов обиделся на руководство "Локомотива"

53 минуты назад
Армения без света: страна переживает крупнейший блэкаут

Армения без света: страна переживает крупнейший блэкаут

5 часов назад
Чернобыль: вместо зоны отчуждения "туристический магнит"

Чернобыль: вместо зоны отчуждения "туристический магнит"

5 часов назад
За издевательства над рабочим во Франции судят саудовскую принцессу

За издевательства над рабочим во Франции судят саудовскую принцессу

3 часа назад
Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года

Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года

11 часов назад
Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в вино и "Боржоми"

Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в вино и "Боржоми"

5 часов назад
Посвящение Олейникову: Юрий Стоянов рассказал, почему решился на новое телешоу

Посвящение Олейникову: Юрий Стоянов рассказал, почему решился на новое телешоу

7 часов назад
Обнаружен способ худеть без диет

Обнаружен способ худеть без диет

10 часов назад
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Град размером с горошину уничтожил урожай, повредил линии электропередач и повалил деревья

Град размером с горошину уничтожил урожай, повредил линии электропередач и повалил деревья

1 час назад
Журналистов агентства "Спутник" обвиняют в нарушении авторского права

Журналистов агентства "Спутник" обвиняют в нарушении авторского права

1 час назад
Вирус "Агент Смит" подменяет WhatsApp и другие приложения

Вирус "Агент Смит" подменяет WhatsApp и другие приложения

1 час назад
Кудашов возглавил сборную России по хоккею

Кудашов возглавил сборную России по хоккею

1 час назад
В Донбассе под обстрел попал кортеж губернатора Донецкой области

В Донбассе под обстрел попал кортеж губернатора Донецкой области

2 часа назад
В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

2 часа назад
Forbes назвал самую выскооплачиваемую знаменитость года

Forbes назвал самую выскооплачиваемую знаменитость года

3 часа назад
До четырех лет тюрьмы: Госдума ужесточила наказание тем, кто мешает работать скорой помощи

До четырех лет тюрьмы: Госдума ужесточила наказание тем, кто мешает работать скорой помощи

3 часа назад
УФСИН: из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, никто не бежал

УФСИН: из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, никто не бежал

3 часа назад
Молодой муж бросил певицу Лолиту?

Молодой муж бросил певицу Лолиту?

4 часа назад
Свежая зелень и овощи круглый год / СВОЁ с Андреем Даниленко / Выпуск #2

Свежая зелень и овощи круглый год / СВОЁ с Андреем Даниленко / Выпуск #2

4 часа назад
В мозге преступников нашли "отпечаток убийцы"

В мозге преступников нашли "отпечаток убийцы"

4 часа назад
Вышла видеоигра в виртуальной реальности, которая помогает похудеть

Вышла видеоигра в виртуальной реальности, которая помогает похудеть

4 часа назад
Рука во дворе: Сонька Сипатая призналась в нескольких убийствах

Рука во дворе: Сонька Сипатая призналась в нескольких убийствах

4 часа назад
"Ростех" и LG представили окна-дисплеи для общественного транспорта

"Ростех" и LG представили окна-дисплеи для общественного транспорта

4 часа назад
Он будет отстаивать свои права до конца. Венедиктов побывал в камере у Вышинского

Он будет отстаивать свои права до конца. Венедиктов побывал в камере у Вышинского

5 часов назад
С Королевского бастиона в Дом инвалидов: французский генерал ляжет рядом с Наполеоном

С Королевского бастиона в Дом инвалидов: французский генерал ляжет рядом с Наполеоном

5 часов назад
В Норильске произошло нашествие крыс, власти считают это нормой

В Норильске произошло нашествие крыс, власти считают это нормой

5 часов назад
Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

5 часов назад
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу

В отеле Новой Москвы задушили стюардессу

5 часов назад
Черноморский флот РФ: "Сметливый" не заходил в запретную зону

Черноморский флот РФ: "Сметливый" не заходил в запретную зону

5 часов назад
Спустя 42 года после запуска в НАСА придумали, как продлить миссию "Вояджер-2" ещё на шесть лет

Спустя 42 года после запуска в НАСА придумали, как продлить миссию "Вояджер-2" ещё на шесть лет

6 часов назад
В Таиланде придумано средство для уничтожения комаров, переносящих смертельную инфекцию

В Таиланде придумано средство для уничтожения комаров, переносящих смертельную инфекцию

6 часов назад
Адьос, амиго: полностью прекращено производство Volkswagen Beetle

Адьос, амиго: полностью прекращено производство Volkswagen Beetle

6 часов назад
"Очень глупый парень" покидает кресло британского посла в США

"Очень глупый парень" покидает кресло британского посла в США

7 часов назад
Меркель затрясло в третий раз на встрече с премьер-министром Финляндии

Меркель затрясло в третий раз на встрече с премьер-министром Финляндии

7 часов назад
Ненавидите спойлеры? Новый инструмент защитит от разочарований

Ненавидите спойлеры? Новый инструмент защитит от разочарований

7 часов назад
Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

8 часов назад
Опрос: 40% россиян при отключении горячей воды кипятят воду в кастрюльке

Опрос: 40% россиян при отключении горячей воды кипятят воду в кастрюльке

8 часов назад
Я – настоящий чемпион. Порье перед боем с Хабибом заговорил по-русски

Я – настоящий чемпион. Порье перед боем с Хабибом заговорил по-русски

8 часов назад
Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь врачей из Японии

Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь врачей из Японии

8 часов назад
Huawei пытается скупать российские технологии

Huawei пытается скупать российские технологии

9 часов назад
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену

Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену

11 часов назад
Названы страны с самым быстрым Интернетом

Названы страны с самым быстрым Интернетом

11 часов назад
Синоптики рассказали, чего ждать от августа

Синоптики рассказали, чего ждать от августа

11 часов назад