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Ситуация на Украине 1 час назад
Отмена парада, публичная порка и Чернобыль как символ успеха: странные заявления Зеленского
В Киеве руководство и журналистов телеканала NewsOne вызвали на допрос в Генпрокуратуру: Зеленский дал понять, что он против телемоста. Радикалы это одобрили. Но длительные совещания даются президенту страны по-прежнему тяжело, часто кажется, что он к ним не готов. Вместо разговора по делу, он срывается и делает странные заявления: например, о том, что Чернобыль будет символом украинского успеха.
Новую Украину Зеленский предлагает строить в чернобыльской зоне — там сегодня торжественно открыли только что построенный за счет иностранных инвесторов (в том числе, и российских) саркофаг над четвертым энергоблоком.
"Сделаем зону отчуждения научным и в будущем туристическим магнитом. Пусть тут будет земля свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции, без дурных запретов", — говорит президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский сегодня разом отправил в отставку больше 70 глав районных администраций, а свое отношение к чиновникам показал еще раз, публично выставив с совещания секретаря бориспольского горсовета.
Зеленскому кто-то скинул на телефон статью из Интернета, в которой рассказывается о судимости и бурном прошлом чиновника. Но каким бы ни был подчиненный, это не снимает вопросов к поведению самого Зеленского, который тут же пообещал подключить СБУ.
О другой своей инициативе Зеленский наоборот говорил едва ли не шепотом.
"24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, военным", — предложил президент Украины.
И сразу получил обратную реакцию из Верховной Рады.
"Я оскорблен таким решением. Будет ли парад — не им решать. Для патриотов Украины День независимости — это праздник", — возмутился Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины.
От правительства тоже последовала реакция: там пообещали собрать деньги на парад из внебюджетных источников.
"Миллионы украинцев смогут проявить уважение к нашим героям. И сделать это не за счет социальных выплат", — сообщил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
Не промолчал и бывший президент Украины Петр Порошенко.
"Сегодня армия и военные — наиболее уважаемые и почитаемые государственные институты, которые пользуются наибольшим доверием народа Украины. Лишать людей этого было бы не предусмотрительно", — считает Петр Порошенко, с 2014 года по 20 мая 2019 года президент Украины.
Зато украинцев уже лишили возможности поучаствовать в российско-украинском телевизионном проекте "Надо поговорить". Сегодня на допрос в прокуратуру вызвали ведущего телеканала NewsOne Василия Голованова. Подозревают в госизмене. Всем, кто за телемост, угрожают.
Вот неизвестные громят приемную депутата "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко в Харькове: разбивают окна и двери и обливают краской. Официальному Киеву диалог не нужен. Президент Зеленский, приглашая поговорить президента Путина, в качестве посредников хочет обязательно привлечь глав Германии, Франции, Великобритании и США.
"Еще можно было императора Японии пригласить для прикрытия, лидера Китая. Сообразили бы на семерых", — смеется Нестор Шуфрич, депутат Верховной Рады Украины.
Ведущим канала NewsOne который день приходят угрозы физической расправы. Националисты пикетируют офис и, похоже, находят поддержку у украинского президента.
"Моя общественная позиция с вами полностью совпадает. Я считаю, что во время войны любые люди, у который не проукраинское видение, не могут монополизировать украинское телевидение", — заявил Владимир Зеленский.
Решить вопрос с телеканалом NewsOne Зеленский пообещал на законодательном уровне сразу после выборов в Верховную Раду.
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