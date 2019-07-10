Кудашов возглавил сборную России по хоккею

Федерация хоккея России назначила на пост главного тренера национальной команды Алексея Кудашова. Бывший наставник российских хоккеистов Илья Воробьев покинул тренерский штаб сборной.

"Главным тренером назначен Алексей Кудашов. В тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов и Юрий Жданов", – сообщает официальный сайт ФХР.

Кроме того, Федерация хоккея России поблагодарила за работу бывшего наставника национальной команды Илью Воробьева и пожелала ему успехов в тренерской деятельности.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира по хоккею с шайбой, который состоялся в Словакии, российские хоккеисты под руководством Воробьева завоевали бронзовые медали турнира.

Алексей Кудашов родился 21 июля 1971 года в Электростали. Тренерскую деятельность начал в 2012 году. В свое время он возглавлял мытищинский "Атлант" и ярославский "Локомотив". С апреля 2018 года Кудашов входит в тренерский штаб сборной России.