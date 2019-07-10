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10 июля 201920:40

Федерер пробился в полуфинал Уимблдона, одержав сотую победу на турнире

auto-rostov.ru

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в рамках четвертьфинального матча Уимблдонского турнира встречался с представителем Японии Кэем Нискори. Проиграв в первом сете, швейцарец затем выиграл подряд три партии и вышел в полуфинальный раунд.

Соперники провели на корте 2 часа 36 минут. Итоговый счет – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4 в пользу Федерера, посеянного на турнире под вторым номером. Любопытно, что швейцарец одержал 100-ю победу на Уимблдоне, побив рекорд американца Джимми Коннорса, выигравшего 98 матчей на еще одном турнире "Большого шлема" – Открытом чемпионате США.

В полуфинале Федерер сразится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и американцем Сэмом Куэрри.

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