Федерер пробился в полуфинал Уимблдона, одержав сотую победу на турнире

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в рамках четвертьфинального матча Уимблдонского турнира встречался с представителем Японии Кэем Нискори. Проиграв в первом сете, швейцарец затем выиграл подряд три партии и вышел в полуфинальный раунд.

Соперники провели на корте 2 часа 36 минут. Итоговый счет – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4 в пользу Федерера, посеянного на турнире под вторым номером. Любопытно, что швейцарец одержал 100-ю победу на Уимблдоне, побив рекорд американца Джимми Коннорса, выигравшего 98 матчей на еще одном турнире "Большого шлема" – Открытом чемпионате США.

В полуфинале Федерер сразится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и американцем Сэмом Куэрри.