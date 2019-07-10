В Иванове запустили новую мусоросортировочную линию

В Иванове запустили вторую очередь мусоросортировочного завода мощностью 100 тысяч тонн в год. На предприятии установили новейшее отечественное оборудование, которое позволяет автоматически разделить разные виды пластика, медь, латунь и алюминий.

Генеральный директор компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев отметил, что объекты производят очень хорошее впечатление, потому что в них заложено сочетание высокой эффективности технологических решений и сбалансированных инвестиций. Кроме того, он подчеркнул, что оператор добьется функциональных задач при сбалансированном объеме инвестиций, и это не ляжет тяжелым бременем на тариф для населения.

"Благодаря губернатору в области уделяется пристальное внимание отрасли обращения с ТКО: практически все элементы инфраструктуры уже построены либо находятся в состоянии проектирования", — сказал Буцаев.

Также он сообщил, что обсудил с губернатором расширение сотрудничества по вопросам контейнерных площадок, мусоровозов, мусоросортировочных и утилизационных комплексов, строительства полигонов и лизинговых программ.