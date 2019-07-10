Новый свет рукоплещет украинским геям

В Великобритании и США бьет все рекорды новый сериал об украинце нетрадиционной ориентации, сбежавшем из Украины после вооруженного переворота.

По сюжету действие происходит в 2024 году. На Украине произошел госпереворот. У власти оказались военные, а 97% украинцев проголосовали за российское гражданство. После введения в страну российских войск украинские беженцы направились в Лондон. Среди них и гомосексуалист по имени Виктор.

Шестисерийная новелла BBC под названием Years and Years рассказывает о политике ближайшего будущего. У сериала высокие оценки: на Rotten Tomatoes его рейтинг достиг 88%, на IMDB — 8,4 балла, на Metacritic — 75 из 100.

В эфире программы "Кто против?" ведущие и гости студии обсудили детали хитового сериала.