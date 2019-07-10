Послали на три буквы: Тарасов обиделся на руководство "Локомотива"

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов, чей контракт с клубом не был продлен по окончании сезона, раскрыл подробности конфликта с "железнодорожниками". 32-летний футболист остался недоволен поведением руководства красно-зеленых, отказавшегося оплатить ему операцию.

"Я пришел в родной клуб, чтобы попросить о помощи. Меня, по сути, послали на три буквы? Не по сути, а реально", – приводит слова экс-игрока "Локомотива" Чемпионат.com.

Тарасов рассказал, что предварительно президент клуба согласился оказать помощь футболисту, получившему травму в конце сезона. "У меня было еще полмесяца по контракту, а команда в это время собирается на медосмотр и улетает на сборы. Я говорю: "Можно я тогда не полечу на сборы? Я бы полетел на реабилитацию в Рим". У "Локомотива" контракт с клиникой там. Он говорит: "Да, без проблем, все сделаем тебе, поезжай".

Тем не менее Тарасову самому пришлось оплачивать операцию. Представители футболиста не исключают варианта обращения в суд из-за действий руководства "Локомотива".