Топ-менеджер Росстата уволился из-за скандала с публикацией данных по инфляции

Глава межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться из-за досрочной публикации данных по инфляции в июне.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, министр Максим Орешкин утвердил решение о прекращении полномочий Сычева. Орешкин был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и организационными проблемами, которые привели к инциденту с публикацией.

По данным ТАСС, Росстат провел служебное расследование, которое показало, что ситуации с досрочным размещением информации происходили регулярно – 1-2 раза в год.

Ранее Орешкин назвал эту ситуацию "абсолютно недопустимой" и потребовал от Росстата и ЦБ провести служебное расследование. Кроме того, будет разработан регламент подготовки и размещения информации на сайте.