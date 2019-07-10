Телемост "Надо поговорить!": будет услышан каждый

О мостах – реальных и символичных. Украинские железные дороги подсчитали заработок за последние полгода. И эти цифры о связях Украины и России говорят больше, чем заявления отдельных политиков и радикалов. Самым прибыльным международным направлением стал поезд Киев — Москва. За шесть месяцев его пассажиры купили билетов на почти 118 миллионов гривен. Это пять миллионов долларов.

Кстати, в рейтинге доходов из зарубежных маршрутов – только Россия. В Москву едут из Одессы, Львова, Кривого Рога, Днепра. Удивительно, но в пятерке совсем нет европейских стран. А ведь украинские железные дороги ведут и в Вену, и в Бухарест, и в Варшаву.

При этом само качество составов, которые направляют в Москву, – яркий символ отношения к собственным гражданам и пассажирам. Поезда эти говоря по-простому "убитые". Многие считают, что нарочно. Однако желающих поехать в Россию и обратно даже это не отпугивает

В том, что сближение стран неизбежно, уверен и Владимир Путин. Об этом он рассказал в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Ленту уже показали на фестивале в Италии. На выходных презентация состоится на телеканале "Россия 24". Президент заявил, что от строительства "нормальных, более чем дружеских, союзнических отношений" нам не уйти.

Глупо отрицать, поговорить и правда "треба". Ни заявления политиков, ни запугивания фашиствующих радикалов не смогли перекричать глас народа. И вот в застенках практически оккупированного киевского телеканала NewsOne, сотрудникам которого продолжают поступать угрозы физической расправы, еще один журналист от лица украинского народа не боится сказать — нам нужен телемост. И не только с Россией.

"Я выступаю за то, чтобы делать телемосты напрямую с Донецком, Луганском. Телемост – это адекватная и перспективная площадка для народного диалога, и это очень хорошо, что такой вопрос назрел в обществе, потому что если бы телемосты появились раньше и проводились бы чаще, то мы сейчас не стреляли бы в друг друга", — заявил украинский журналист, общественный деятель Руслан Коцаба.



Говорить, а не стрелять Донецк и Луганск предлагали еще пять лет назад, но тогда властью услышаны не были. Быть может, нынешняя власть все же стала мудрее?

"Я думаю, что, благодаря нам, этот телемост станет более насыщенным и важным в процессе решения проблема юго-востока Украины, – говорит депутат Верховного совета ДНР Олег Фролов. – Любая идея, которая приведет к тишине на фронте, будет полезна, а здесь мы попытаемся быть увиденными и услышанными. Я думаю, что наши требования будут озвучены не только у нас в республике, но и в Киеве, и во всем мире".

Планируемый телемост Москва — Киев — событие хоть и беспрецедентное по масштабу, но не единственное в своем роде. Диалог продолжал вестись, иногда еле слышный, лишь переброс парой фраз, иногда вкрадчивый, теплый, дружеский, почти шепотом, иногда наоборот слишком громкий, и полный взаимных обвинений. Но абсолютной тишины между странами, вопреки усилиям известных лиц, так и не воцарилось.

"В своей программе на "России 24" я готов провести подобный телемост и даже устроил диалог между литератором-одесситом Непогодиным и поэтессой из Донецка Анной Ревякиной, — рассказывает депутат Госдумы, писатель, журналист Сергей Шаргунов. – Не могу сказать, что разговор в полной мере получился. Но проблема вот в чем: я говорил с огромным количеством людей разных взглядов, которые живут на Украине, они боятся, они просто боятся разговаривать!"

Но боятся чего? И кто собственно боится? Простые люди или власть? Или простые люди боятся власти? Ведь многие, кто этой властью на Украине наделялись, человеческий облик и вовсе теряли. Казалось бы, слуга народа Владимир Зеленский себя как мог им противопоставлял и себя же очеловечивал, но диалог двух стран почему-то, как и его предшественники, считает угрозой национальной безопасности.

"Многие украинские политики, не народ, политики, боятся, что жители России могут сказать не то, что хотят слышать украинские политики. Они действительно испугались! Сильно испугались! – уверен экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Поэтому для них телемосты – это опасно".

На Украине Россией разве что детей не пугают, но Россию же при этом пытаются высмеять. Получается она с одной стороны опасна, а с другой — смехотворна. Прокол украинской пропаганды, и от такого диссонанса у населения немало вопросов. И вдруг оно их напрямую задаст мнимому агрессору? Да еще и услышит в ответ совсем не то, что тщательно придумывалось украинскими политтехнологами?

"Такой телемост, когда миллионы напротив миллионов, и когда будут подобраны соответствующим образом и вопросы, и ответы, когда наконец-то начнется диалог двух гражданских обществ, то это существенно разрушит длительную работу по промывке украинских мозгов, — подчеркивает депутат Рады Украины, председатель партии "Союз левых сил Украины" Василий Волга. — Это крайне необходимо! Просто критически! Необходимо, потому что по мнению огромного количеств людей в Украине, россияне — это жители Мордора".

Но страшный Мордор таких клише не боится. Да и чего боятся несуразицы и глупых сказок? Ведь куда страшнее, что, реагируя лишь на украинский политический гвалт, мало кто спросит, чего же хочет сам народ.

"Народ хочет мира, и это даже почти ничего не сказать, — говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Одна часть хочет мира на своих условиях, а другая часть хочет мира на любых условиях, лишь бы мир, а третья часть вообще ничего не хочет, а хочет воевать до последнего украинца!".

Украинское общество разобщено, но быть иначе, наверное, после всего пережитого и не могло. Но это не значит, что говорить нам не о чем. Проект "Надо поговорить!" выйдет на экраны на телеканале "Россия 1", уже 12 июля ровно в 6 часов вечера по Москве. Та самая необходимая площадка, где каждый даже если не будет понят, то уж точно будет услышан, а это уже немало.