Украинские журналисты обиделись на Зеленского, обозвавшего их рабами

Украинский телеведущий Денис Жарких эмоционально отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал журналистов "рабами" и "коллекцией" Медведчука. Журналист ответил на оскорбления в открытом письме, которое опубликовал на своей странице в Facebook. Свой ответ президенту он прокомментировал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Я написал, что я не коллекция Медведчука и не слуга Рабиновича. Не стоит говорить штампами, тем более, если эти штампы праворадикальные. Я голосовал за Зеленского, а теперь разговариваю, скажем так, с не очень адекватным человеком. Я не против него, но хочу, чтобы он уважал журналистов. Он обвинил меня и всех наших коллег незаслуженно! Мы имеем право на свою позицию и будем отстаивать ее всеми силами", — заявил Денис Жарких.

Занимать такую позицию на Украине сегодня может быть опасно. По словам журналиста, в 2017 году их с сыном избили, и уголовное дело не открыто до сих пор. Кроме того, Денису поступают угрозы. Тем не менее, он решил выступить на российском телевидении.

"Я не боюсь. Я люблю свою страну и хочу, чтобы она жила мирно. Я хочу защищать права людей и буду это делать. Посадят — пускай, убьют — пусть убьют. Мне жалко и ту, и другую сторону. Мы соседи, мы никуда друг от друга не уйдем. Я могу осуждать российскую политику, но я не могу осуждать российский народ. Я не хочу отступать, будь что будет, мы с вами!" — заявил журналист.