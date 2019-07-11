Дома и в офисе главы правозащитной организации "Русская школа Эстонии" прошли обыски

Это политический заказ. Так глава общественной правозащитной организации "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков прокомментировал прошедшие накануне обыски.

Полиция заявилась к нему домой. Изъяли все электронные носители и средства связи. Позже обыски прошли и в офисе организации, передает "Россия 24".

Самого Русакова 12 июля ожидает допрос. Его подозревают в представлении неверных данных в регистр некоммерческих объединений и фондов.