Сборная Нигерии обыграла команду ЮАР и вышла в полуфинал Кубка Африки

На Кубке африканских наций завершился четвертьфинальный матч между сборными Нигерии и ЮАР. Лишь в самой концовке второго тайма "суперорлам" удалось сломить сопротивление южноафриканских футболистов. Нигерийцы добились победы со счетом 2:1 и вышли в полуфинал турнира.

В первом тайме был забит всего один мяч. Его автором стал полузащитник сборной Нигерии Самуэль Чуквезе. После перерыва Бонгани Зунгу сравнял счет в матче. Однако на 89-й минуте Виллиам Трост-Эконг после подачи углового принес нигерийцам победу.

Ранее в полуфинал пробилась сборная Сенегала, обыгравшая команду Бенина со счетом 1:0.