Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
10 июля 201923:31

Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.

Местные СМИ выдвинули свою версию произошедшего. На скользкой из-за погодных условий дороге водитель автомобиля посольства не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы.

Два человека серьезно пострадали, сообщает РИА Новости. Один из них — сотрудник российского диппредставительства в столице Албании – Тиране.

В посольстве России в Албании пока не комментируют инцидент.

Сейчас

00:13

В Ленобласти перевернулся автомобиль под управлением 15-летнего водителя

23:31

Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

21:22

Топ-менеджер Росстата уволился из-за скандала

19:13

Медведев видит два пути решения газовой проблемы с Украиной

17:32

Медведев сожалеет о срыве телемоста Россия-Украина

15:55

Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

15:36

Черноморский флот РФ: "Сметливый" не заходил в запретную зону

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Фальсификаторы истории: немецкий историк пытается выиграть битву под Прохоровкой 76 лет спустя

Фальсификаторы истории: немецкий историк пытается выиграть битву под Прохоровкой 76 лет спустя

2 часа назад
Отмена парада, публичная порка и Чернобыль как символ успеха: странные заявления Зеленского

Отмена парада, публичная порка и Чернобыль как символ успеха: странные заявления Зеленского

4 часа назад
"Мне придется с этим жить": Меркель прокомментировала свои приступы

"Мне придется с этим жить": Меркель прокомментировала свои приступы

4 часа назад
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

1 час назад
Четыре запущенных с Плесецка спутника Минобороны вышли на орбиты в штатном режиме

Четыре запущенных с Плесецка спутника Минобороны вышли на орбиты в штатном режиме

27 минут назад
Польский суд не стал разлучать семью: "укравший" дочек россиянин останется на свободе

Польский суд не стал разлучать семью: "укравший" дочек россиянин останется на свободе

4 часа назад
Топ-менеджер Росстата уволился из-за скандала с публикацией данных по инфляции

Топ-менеджер Росстата уволился из-за скандала с публикацией данных по инфляции

3 часа назад
Чернобыль: вместо зоны отчуждения "туристический магнит"

Чернобыль: вместо зоны отчуждения "туристический магнит"

8 часов назад
За издевательства над рабочим во Франции судят саудовскую принцессу

За издевательства над рабочим во Франции судят саудовскую принцессу

6 часов назад
Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года

Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года

15 часов назад
Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в вино и "Боржоми"

Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в вино и "Боржоми"

8 часов назад
У Ozon утекли логины и пароли 450 тысяч пользователей

У Ozon утекли логины и пароли 450 тысяч пользователей

4 часа назад
Послали на три буквы: Тарасов обиделся на руководство "Локомотива"

Послали на три буквы: Тарасов обиделся на руководство "Локомотива"

4 часа назад
Обнаружен способ худеть без диет

Обнаружен способ худеть без диет

13 часов назад
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Кудашов сменил Воробьева на посту главного тренера СКА

Кудашов сменил Воробьева на посту главного тренера СКА

2 часа назад
Самые дорогие платные автодороги в России

Самые дорогие платные автодороги в России

4 часа назад
Град размером с горошину уничтожил урожай, повредил линии электропередач и повалил деревья

Град размером с горошину уничтожил урожай, повредил линии электропередач и повалил деревья

4 часа назад
Журналистов агентства "Спутник" обвиняют в нарушении авторского права

Журналистов агентства "Спутник" обвиняют в нарушении авторского права

4 часа назад
Вирус "Агент Смит" подменяет WhatsApp и другие приложения

Вирус "Агент Смит" подменяет WhatsApp и другие приложения

4 часа назад
В Донбассе под обстрел попал кортеж губернатора Донецкой области

В Донбассе под обстрел попал кортеж губернатора Донецкой области

5 часов назад
В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

5 часов назад
Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной

Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной

5 часов назад
Forbes назвал самую выскооплачиваемую знаменитость года

Forbes назвал самую выскооплачиваемую знаменитость года

6 часов назад
До четырех лет тюрьмы: Госдума ужесточила наказание тем, кто мешает работать скорой помощи

До четырех лет тюрьмы: Госдума ужесточила наказание тем, кто мешает работать скорой помощи

6 часов назад
УФСИН: из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, никто не бежал

УФСИН: из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, никто не бежал

7 часов назад
Молодой муж бросил певицу Лолиту?

Молодой муж бросил певицу Лолиту?

7 часов назад
Свежая зелень и овощи круглый год / СВОЁ с Андреем Даниленко / Выпуск #2

Свежая зелень и овощи круглый год / СВОЁ с Андреем Даниленко / Выпуск #2

7 часов назад
В мозге преступников нашли "отпечаток убийцы"

В мозге преступников нашли "отпечаток убийцы"

7 часов назад
Вышла видеоигра в виртуальной реальности, которая помогает похудеть

Вышла видеоигра в виртуальной реальности, которая помогает похудеть

7 часов назад
Рука во дворе: Сонька Сипатая призналась в нескольких убийствах

Рука во дворе: Сонька Сипатая призналась в нескольких убийствах

7 часов назад
"Ростех" и LG представили окна-дисплеи для общественного транспорта

"Ростех" и LG представили окна-дисплеи для общественного транспорта

8 часов назад
Армения без света: страна переживает крупнейший блэкаут

Армения без света: страна переживает крупнейший блэкаут

8 часов назад
Он будет отстаивать свои права до конца. Венедиктов побывал в камере у Вышинского

Он будет отстаивать свои права до конца. Венедиктов побывал в камере у Вышинского

8 часов назад
Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

8 часов назад
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу

В отеле Новой Москвы задушили стюардессу

8 часов назад
В Таиланде придумано средство для уничтожения комаров, переносящих смертельную инфекцию

В Таиланде придумано средство для уничтожения комаров, переносящих смертельную инфекцию

9 часов назад
Адьос, амиго: полностью прекращено производство Volkswagen Beetle

Адьос, амиго: полностью прекращено производство Volkswagen Beetle

9 часов назад
"Очень глупый парень" покидает кресло британского посла в США

"Очень глупый парень" покидает кресло британского посла в США

10 часов назад
Посвящение Олейникову: Юрий Стоянов рассказал, почему решился на новое телешоу

Посвящение Олейникову: Юрий Стоянов рассказал, почему решился на новое телешоу

10 часов назад
Ненавидите спойлеры? Новый инструмент защитит от разочарований

Ненавидите спойлеры? Новый инструмент защитит от разочарований

10 часов назад
Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

11 часов назад
Опрос: 40% россиян при отключении горячей воды кипятят воду в кастрюльке

Опрос: 40% россиян при отключении горячей воды кипятят воду в кастрюльке

11 часов назад
Я – настоящий чемпион. Порье перед боем с Хабибом заговорил по-русски

Я – настоящий чемпион. Порье перед боем с Хабибом заговорил по-русски

11 часов назад
Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь врачей из Японии

Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь врачей из Японии

12 часов назад
Huawei пытается скупать российские технологии

Huawei пытается скупать российские технологии

12 часов назад
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену

Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену

14 часов назад
Названы страны с самым быстрым Интернетом

Названы страны с самым быстрым Интернетом

14 часов назад
Синоптики рассказали, чего ждать от августа

Синоптики рассказали, чего ждать от августа

14 часов назад