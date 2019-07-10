Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.

Местные СМИ выдвинули свою версию произошедшего. На скользкой из-за погодных условий дороге водитель автомобиля посольства не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы.

Два человека серьезно пострадали, сообщает РИА Новости. Один из них — сотрудник российского диппредставительства в столице Албании – Тиране.

В посольстве России в Албании пока не комментируют инцидент.