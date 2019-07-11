Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
11 июля 201902:44

В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози

Global Look Press

Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.

Правоохранительные органы провели обыск в ресторане в столице Уругвае в рамках операции по поиску беглеца. Задержаны двое владельцев заведения (один из них итальянец, а другой - гражданин России), и одна сотрудница ресторана, тоже россиянка. В посольстве сообщили, что знают о ситуации и выясняют подробности, передает ТАСС.

Морабито, известный как "кокаиновый король Милана", был задержан в Уругвае осенью 2017 года (он скрывался от правосудия в течение 23 лет). Один из детей мафиози зарегистрировался в школе под реальной фамилией, что и вывело полицию на его след.

В ближайшие месяцы бандита должны были передать в Италию, где его признали виновным в руководстве преступной группировкой "Ндрангета" и незаконным оборотом наркотиков. Но в конце июня он и еще трое преступников сбежал из тюрьмы.

Сейчас

00:13

В Ленобласти перевернулся автомобиль под управлением 15-летнего водителя

23:31

Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

21:22

Топ-менеджер Росстата уволился из-за скандала

19:13

Медведев видит два пути решения газовой проблемы с Украиной

17:32

Медведев сожалеет о срыве телемоста Россия-Украина

15:55

Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

15:36

Черноморский флот РФ: "Сметливый" не заходил в запретную зону

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Встреча "Единой России" и украинской "Оппозиционной платформы": краткие итоги

Встреча "Единой России" и украинской "Оппозиционной платформы": краткие итоги

1 час назад
Президент Рухани: не нужно беспокоиться об Иране, вы должны беспокоиться о США

Президент Рухани: не нужно беспокоиться об Иране, вы должны беспокоиться о США

43 минуты назад
Фальсификаторы истории: немецкий историк пытается выиграть битву под Прохоровкой 76 лет спустя

Фальсификаторы истории: немецкий историк пытается выиграть битву под Прохоровкой 76 лет спустя

4 часа назад
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

3 часа назад
Четыре спутника Минобороны вышли на орбиты в штатном режиме

Четыре спутника Минобороны вышли на орбиты в штатном режиме

2 часа назад
На выборах губернатора Петербурга открепительное удостоверение не понадобится

На выборах губернатора Петербурга открепительное удостоверение не понадобится

1 час назад
Польский суд не стал разлучать семью: "укравший" дочек россиянин останется на свободе

Польский суд не стал разлучать семью: "укравший" дочек россиянин останется на свободе

5 часов назад
Топ-менеджер Росстата уволился из-за скандала с публикацией данных по инфляции

Топ-менеджер Росстата уволился из-за скандала с публикацией данных по инфляции

5 часов назад
Чернобыль: вместо зоны отчуждения "туристический магнит"

Чернобыль: вместо зоны отчуждения "туристический магнит"

10 часов назад
"Мне придется с этим жить": Меркель прокомментировала свои приступы

"Мне придется с этим жить": Меркель прокомментировала свои приступы

6 часов назад
Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года

Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года

16 часов назад
Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в вино и "Боржоми"

Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в вино и "Боржоми"

10 часов назад
У Ozon утекли логины и пароли 450 тысяч пользователей

У Ozon утекли логины и пароли 450 тысяч пользователей

6 часов назад
Обнаружен способ худеть без диет

Обнаружен способ худеть без диет

15 часов назад
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Кудашов сменил Воробьева на посту главного тренера СКА

Кудашов сменил Воробьева на посту главного тренера СКА

4 часа назад
Самые дорогие платные автодороги в России

Самые дорогие платные автодороги в России

5 часов назад
Послали на три буквы: Тарасов обиделся на руководство "Локомотива"

Послали на три буквы: Тарасов обиделся на руководство "Локомотива"

5 часов назад
Отмена парада, публичная порка и Чернобыль как символ успеха: странные заявления Зеленского

Отмена парада, публичная порка и Чернобыль как символ успеха: странные заявления Зеленского

5 часов назад
Град размером с горошину уничтожил урожай, повредил линии электропередач и повалил деревья

Град размером с горошину уничтожил урожай, повредил линии электропередач и повалил деревья

6 часов назад
Журналистов агентства "Спутник" обвиняют в нарушении авторского права

Журналистов агентства "Спутник" обвиняют в нарушении авторского права

6 часов назад
Вирус "Агент Смит" подменяет WhatsApp и другие приложения

Вирус "Агент Смит" подменяет WhatsApp и другие приложения

6 часов назад
В Донбассе под обстрел попал кортеж губернатора Донецкой области

В Донбассе под обстрел попал кортеж губернатора Донецкой области

7 часов назад
В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

7 часов назад
Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной

Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной

7 часов назад
Forbes назвал самую выскооплачиваемую знаменитость года

Forbes назвал самую выскооплачиваемую знаменитость года

8 часов назад
За издевательства над рабочим во Франции судят саудовскую принцессу

За издевательства над рабочим во Франции судят саудовскую принцессу

8 часов назад
До четырех лет тюрьмы: Госдума ужесточила наказание тем, кто мешает работать скорой помощи

До четырех лет тюрьмы: Госдума ужесточила наказание тем, кто мешает работать скорой помощи

8 часов назад
Свежая зелень и овощи круглый год / СВОЁ с Андреем Даниленко / Выпуск #2

Свежая зелень и овощи круглый год / СВОЁ с Андреем Даниленко / Выпуск #2

9 часов назад
В мозге преступников нашли "отпечаток убийцы"

В мозге преступников нашли "отпечаток убийцы"

9 часов назад
Вышла видеоигра в виртуальной реальности, которая помогает похудеть

Вышла видеоигра в виртуальной реальности, которая помогает похудеть

9 часов назад
Рука во дворе: Сонька Сипатая призналась в нескольких убийствах

Рука во дворе: Сонька Сипатая призналась в нескольких убийствах

9 часов назад
"Ростех" и LG представили окна-дисплеи для общественного транспорта

"Ростех" и LG представили окна-дисплеи для общественного транспорта

9 часов назад
Он будет отстаивать свои права до конца. Венедиктов побывал в камере у Вышинского

Он будет отстаивать свои права до конца. Венедиктов побывал в камере у Вышинского

10 часов назад
Адьос, амиго: полностью прекращено производство Volkswagen Beetle

Адьос, амиго: полностью прекращено производство Volkswagen Beetle

11 часов назад
Ненавидите спойлеры? Новый инструмент защитит от разочарований

Ненавидите спойлеры? Новый инструмент защитит от разочарований

12 часов назад
Опрос: 40% россиян при отключении горячей воды кипятят воду в кастрюльке

Опрос: 40% россиян при отключении горячей воды кипятят воду в кастрюльке

13 часов назад
Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь врачей из Японии

Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь врачей из Японии

13 часов назад
Huawei пытается скупать российские технологии

Huawei пытается скупать российские технологии

14 часов назад
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену

Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену

16 часов назад
Названы страны с самым быстрым Интернетом

Названы страны с самым быстрым Интернетом

16 часов назад
Синоптики рассказали, чего ждать от августа

Синоптики рассказали, чего ждать от августа

16 часов назад