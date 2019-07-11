Танкерная история продолжается: Иран пытался остановить британское судно

Пять иранских катеров пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. В министерстве обороны США заявили, что угроза судоходству со стороны Ирана требует ответа международного сообщества.

По сообщению телеканала "Си-эн-эн", танкер покидал Персидский залив, когда к нему приблизились пять катеров. Экипажу судна было приказано сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сам танкер сопровождался британским фрегатом, командование которого потребовало, чтобы катера немедленно развернулись и пропустили судно, что они и сделали.

Телеканал подчеркивает, что у США якобы имеется видеозапись инцидента, произведенная с борта самолета, находившегося в воздухе над проливом, передает ТАСС.

Практически сразу после этого в министерстве обороны США заявили, что угроза судоходству в Ормузском проливе и других международных водных путях в районе побережья Ирана требует ответа международного сообщества.

В начале июля у берегов Гибралтара британские ВМС захватили танкер, который перевозил иранскую нефть. Судно было задержано из-за подозрений, что везло нефть в Сирию, нарушая тем самым санкции ЕС против Дамаска. Операция проводилась по запросу США.

Тогда доверенные лица иранского руководства заявили следующее: "Если Великобритания не отменит решение о задержании иранского танкера, то обязанность иранских властей — сделать симметричный шаг и задержать британский танкер".

Как заявил в эфире радио Вести FM Семён Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии (программа "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым от 9 июля), эту нефть, которую захватили британцы, везли в порт Тартус.

"Дело в том, что основную нефть везут в порт Банияс (в 35 км к северу от Тартуса), но по техническим причинам он не может принимать супертанкеры. А между Тартусом, который может принимать, и Баниясом есть подводный нефтепровод, – рассказал эксперт. — Так вот буквально за две недели до этих событий этот нефтепровод был взорван. Потом выяснилось, что это было сделано боевыми пловцами некой страны".

По словам Багдасарова, США работают системно: душат иранцев, душат Сирию.

"Например, до этого они не перекрывали Гибралтар, не захватывали танкеры, а сейчас начали. Второе: взрыв подводных нефтепроводов. Третье: с той территории, которая находится на северо-востоке – восточнее Евфрата и которая контролируется Штатами через "Сирийские демократические силы" раньше поставлялась нефть Асаду (а там до 70% сирийской нефти). И США на это сначала смотрели сквозь пальцы. В последнее время они запретили это делать, и ни капли нефти сейчас не идет правительству Сирии, а идет в Турцию и Ирак", — рассказал Семен Багдасаров.