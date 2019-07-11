11 июля 201904:23
Шторм в Греции унес жизни шести туристов, среди них есть россияне
Полиция Греции сообщила о гибели шести иностранных туристов на севере полуострова Халкидики.
Среди погибших двое граждан Чехии и двое, в том числе ребенок, из Румынии. На женщину и ребенка обрушилась крыша ресторана.
По предварительным данным, еще двое погибших мужчин – граждане России, которых придавило рухнувшее возле гостиницы дерево.
Сообщается о пострадавших, по разным данным – от 60 до 70 человек, их экстренно госпитализировали, передает ТАСС.
На северные районы Греции обрушился шторм, прошли проливные дожди и сильный град.
В результате на полуострове повреждены здания и линии коммуникаций. В регионе работают спасатели.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Германии призывают снести памятник погибшим под Прохоровкой
- Меркель снова охватила дрожь на публичном мероприятии
- Венедиктов побывал в камере у Вышинского
- Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в вино и "Боржоми"
- Зеленского обозвали гопником
Самое читаемое
-
Смертельный прыжок: погибшая гандболистка сломала шею
- "Стоп Сахарова": как ветеринары-надомники вместо лечения убивают питомцев
- Страшные кадры: мужчина с ножом напал на девушку, ждавшую родителей в машине
- Секса не было: женщину в Петербурге убил выброшенный с 9 этажа телевизор
- Разведчики-нелегалы, которых обменяли на Скрипаля, дали эксклюзивное интервью
- Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому
Телеканал "Россия"
-
"Иванушка" Кирилл Андреев о жизни и смерти: "Я увидел, будто иду к Сорину"
- "Соскочить непросто": Диана Арбенина впервые раскрыла тайны прошлого
- "Сиделка". Смотрите захватывающий сериал! С понедельника в 21.00
- "Годунов" получил приз на фестивале "Утро Родины"
Вести.Экономика
-
Торговая война между США и Китаем разрушает международные институты сотрудничества
- Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года
- США пошли на смягчение ограничений к Huawei
- Нанесет ли Трамп удар по доллару?
- Владимир Путин против введения экономических санкций в отношении Грузии
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки
- Трамп разрешил американским компаниям продавать Huawei свою продукцию
- Биометрические банкоматы заработают в России до конца года
- В Android появится простой обмен большими файлами без интернета
Авто.Вести.Ru
-
Роскошь и пафос: что купить вместо нового Mercedes-Benz GLS?
- Mitsubishi приоткрыла обновленный Pajero Sport
- Что почем? Все пикапы, которые можно купить в России
- Тест-драйв "заряженного" Jeep Grand Cherokee Trackhawk (+видео)
- Садко-NEXT: наследник легендарного вездехода ГАЗ-66 встанет на конвейер
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: люди, которые быстро ходят, живут дольше на 15-20 лет
- Названы самые опасные для здоровья россиян профессии
- Обычный вирус оказался способен уничтожать рак
- Женщины удаляют матку, чтобы не потерять работу
- Ожирение может быть даже опаснее, чем курение
Вести в 20.00
-
Что не так с Ангелой Меркель
- Зеленский устроил публичный скандал
- Фитнес-клуб "Зебра" обманывает клиентов
Вести-Москва
-
Погорельцы из Подольска 11 лет не могут получить жилье
- В Дубне неизлечимо больную девочку лишили статуса инвалида
- В Коммунарке построят крупнейший в России медицинский центр
- В Подмосковье жители воюют с главой СНТ за право на свет
- Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Найдена связь между типом фигуры женщины и ее болезнями
- Ученые рассказали, как похудеть при помощи кофе
- 6 простых способов улучшить память и работу мозга
- Как узнать, что вам изменяют
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Вспоминая Елену Образцову...
- О роли случая в судьбе Элвиса Пресли
- Интервью с Ингеборгой Дапкунайте
- Объявлены новые объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Москва 24
-
Девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
- "Не полезно и неправильно": депутат – о возврате алкоэнергетиков на прилавки
- Пролет мимо Грузии: как вернуть деньги за билет и куда ехать отдыхать
- Как продолжать тренироваться, если уехал на дачу: советы от фитнес-эксперта
- Полиция приглашает на службу супергеройским роликом
Сегодня
Чернобыль: вместо зоны отчуждения "туристический магнит"
12 часов назад
Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в вино и "Боржоми"
12 часов назад
Обнаружен способ худеть без диет
17 часов назад
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение
08.07.2019 08:55
Кудашов сменил Воробьева на посту главного тренера СКА
6 часов назад
Самые дорогие платные автодороги в России
7 часов назад
У Ozon утекли логины и пароли 450 тысяч пользователей
7 часов назад
Forbes назвал самую выскооплачиваемую знаменитость года
9 часов назад
В мозге преступников нашли "отпечаток убийцы"
11 часов назад
Huawei пытается скупать российские технологии
16 часов назад
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
18 часов назад
Названы страны с самым быстрым Интернетом
18 часов назад
Синоптики рассказали, чего ждать от августа
18 часов назад