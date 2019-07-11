Шторм в Греции унес жизни шести туристов, среди них есть россияне

Полиция Греции сообщила о гибели шести иностранных туристов на севере полуострова Халкидики.

Среди погибших двое граждан Чехии и двое, в том числе ребенок, из Румынии. На женщину и ребенка обрушилась крыша ресторана.

По предварительным данным, еще двое погибших мужчин – граждане России, которых придавило рухнувшее возле гостиницы дерево.

Сообщается о пострадавших, по разным данным – от 60 до 70 человек, их экстренно госпитализировали, передает ТАСС.

На северные районы Греции обрушился шторм, прошли проливные дожди и сильный град.

В результате на полуострове повреждены здания и линии коммуникаций. В регионе работают спасатели.