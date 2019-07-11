Тулун: военные восстанавливают подъездные пути и разбирают завалы

Военные начали восстанавливать подъездные пути к домам в пострадавшем от паводков иркутском Тулуне. Идет разбор завалов и вывоз мусора.



Из Абакана в зону ЧС прибыла колонна механизированного батальона, в ее составе почти 60 единиц спецтехники. Порода для отсыпки дорог доставляется грузовиками с ближайшего карьера. Таким образом планируется восстановить более шести километров путей. Также военнослужащих привлекут к ремонту и наращиванию берегового защитного вала.

Кроме того, военные в Тулуне занимаются разбором завалов и вывозом мусора. К работам привлечены мотострелки из Алтайского края. Им уже удалось очистить территорию в 25 гектаров, осталось еще шесть с половиной. Также военные разобрали три аварийных дома и семь, принесенных паводком. Всего подлежит разбору 46 таких домов.

Ремонтом дорог и разбором завалов помощь военных в Иркутской области не ограничивается. Подразделения материально-технического обеспечения Минобороны приступили к доставке гуманитарных грузов в пострадавшие районы. Для этого задействована большегрузная техника. Первый пункт доставки — город Нижнеудинск. Туда привезли продукты питания, воду и предметы личной гигиены для дальнейшей раздачи пострадавшим, передает телеканал "Россия 24".

В настоящее время, по сообщению агентств, в Тулуне остаются подтопленными около 150 домов.

В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что во всех пострадавших районах завершилась выплата разовой материальной помощи. Продолжают выплачивать компенсации за частичную и полную утрату имущества.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. По последним данным, погибли 25 человек.