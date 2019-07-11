11 июля 201906:40
США vs Куба: Штаты реорганизуют органы пропаганды
Администрация США призналась, что реорганизует органы пропагандистского вещания на Кубу. Причина: громкие скандалы после претензий к ряду теле- и радиоресурсов, которые финансируются из госбюджета США и отвечают за внешнеполитическую пропаганду.
Ранее двух сотрудников канала TV Marti уличили в подготовке фальшивого сюжета во время работы в Никарагуа в прошлом году. Их уволили. А в октябре из "Голоса Америки" уволили 15 журналистов, которых поймали на получении взяток от должностного лица Нигерии.
Сейчас американские органы вещания на Кубу подвергаются тщательным проверкам, всю информацию контролирует специально созданная комиссия, сообщает телеканал "Россия 24".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Германии призывают снести памятник погибшим под Прохоровкой
- Меркель снова охватила дрожь на публичном мероприятии
- Венедиктов побывал в камере у Вышинского
- Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в вино и "Боржоми"
- Зеленского обозвали гопником
Самое читаемое
-
Смертельный прыжок: погибшая гандболистка сломала шею
- "Стоп Сахарова": как ветеринары-надомники вместо лечения убивают питомцев
- Страшные кадры: мужчина с ножом напал на девушку, ждавшую родителей в машине
- Секса не было: женщину в Петербурге убил выброшенный с 9 этажа телевизор
- Разведчики-нелегалы, которых обменяли на Скрипаля, дали эксклюзивное интервью
- Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому
Телеканал "Россия"
-
"Иванушка" Кирилл Андреев о жизни и смерти: "Я увидел, будто иду к Сорину"
- "Соскочить непросто": Диана Арбенина впервые раскрыла тайны прошлого
- "Сиделка". Смотрите захватывающий сериал! С понедельника в 21.00
- "Годунов" получил приз на фестивале "Утро Родины"
Вести.Экономика
-
Торговая война между США и Китаем разрушает международные институты сотрудничества
- Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года
- США пошли на смягчение ограничений к Huawei
- Нанесет ли Трамп удар по доллару?
- Владимир Путин против введения экономических санкций в отношении Грузии
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки
- Трамп разрешил американским компаниям продавать Huawei свою продукцию
- Биометрические банкоматы заработают в России до конца года
- В Android появится простой обмен большими файлами без интернета
Авто.Вести.Ru
-
Роскошь и пафос: что купить вместо нового Mercedes-Benz GLS?
- Mitsubishi приоткрыла обновленный Pajero Sport
- Что почем? Все пикапы, которые можно купить в России
- Тест-драйв "заряженного" Jeep Grand Cherokee Trackhawk (+видео)
- Садко-NEXT: наследник легендарного вездехода ГАЗ-66 встанет на конвейер
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: люди, которые быстро ходят, живут дольше на 15-20 лет
- Названы самые опасные для здоровья россиян профессии
- Обычный вирус оказался способен уничтожать рак
- Женщины удаляют матку, чтобы не потерять работу
- Ожирение может быть даже опаснее, чем курение
Вести в 20.00
-
Что не так с Ангелой Меркель
- Зеленский устроил публичный скандал
- Фитнес-клуб "Зебра" обманывает клиентов
Вести-Москва
-
Погорельцы из Подольска 11 лет не могут получить жилье
- В Дубне неизлечимо больную девочку лишили статуса инвалида
- В Коммунарке построят крупнейший в России медицинский центр
- В Подмосковье жители воюют с главой СНТ за право на свет
- Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Найдена связь между типом фигуры женщины и ее болезнями
- Ученые рассказали, как похудеть при помощи кофе
- 6 простых способов улучшить память и работу мозга
- Как узнать, что вам изменяют
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Вспоминая Елену Образцову...
- О роли случая в судьбе Элвиса Пресли
- Интервью с Ингеборгой Дапкунайте
- Объявлены новые объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Москва 24
-
Девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
- "Не полезно и неправильно": депутат – о возврате алкоэнергетиков на прилавки
- Пролет мимо Грузии: как вернуть деньги за билет и куда ехать отдыхать
- Как продолжать тренироваться, если уехал на дачу: советы от фитнес-эксперта
- Полиция приглашает на службу супергеройским роликом
Сегодня
Порошенко недоволен: избиратель не рад его видеть
42 минуты назад
США vs Куба: Штаты реорганизуют органы пропаганды
24 минуты назад
Обнаружен способ худеть без диет
19 часов назад
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение
08.07.2019 08:55
Кудашов сменил Воробьева на посту главного тренера СКА
8 часов назад
Самые дорогие платные автодороги в России
10 часов назад
У Ozon утекли логины и пароли 450 тысяч пользователей
10 часов назад
Вирус "Агент Смит" подменяет WhatsApp и другие приложения
10 часов назад
В мозге преступников нашли "отпечаток убийцы"
13 часов назад
Гендиректор "Рустави 2" пообещал мочиться в вино и "Боржоми"
14 часов назад
Чернобыль: вместо зоны отчуждения "туристический магнит"
14 часов назад
Huawei пытается скупать российские технологии
18 часов назад
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
20 часов назад
Названы страны с самым быстрым Интернетом
20 часов назад
Синоптики рассказали, чего ждать от августа
20 часов назад