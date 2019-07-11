Карты с Московией и российский язык: советник президента Зеленского проявил решительность

Советник президента Украины Владимира Зеленского предложил переименовать русский язык в "российский".

Никита Потураев назвал себя филологом и объяснил, что по всем параметрам украинский и русский язык очень отличаются друг от друга, передает РИА Новости.

Ко всему прочему, Потураев назвал русский – языком национальных меньшинств. По его мнению, на Украине этот язык должен называться русским, а в России — российским.

"Почему мы боимся? Это же все проактивная история. Можем вообще начать их на своих картах называть Московия. Что нам мешает?"

Российский МИД ранее обвинил официальный Киев в использовании языкового вопроса в политических целях.

Весной 2019 года Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь граждане Украины обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни, но при этом закон предусматривает исключения для английского и других языков Евросоюза.