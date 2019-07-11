Адвокаты Марии Бутиной добиваются депортации сразу после окончания заключения

Родные Марии Бутиной опасаются, что она не сможет вернуться домой сразу после выхода из тюрьмы.

Как заявил отец арестованной в США девушки Валерий Бутин, есть вероятность, что ее на несколько месяцев поместят в спецприемник, где Мария будет ждать депортации. И тогда Бутина окажется на Родине лишь в декабре, хотя на свободу она выйдет, как ожидается, в конце октября, сообщает "Россия 24".

Адвокаты уже добиваются, чтобы россиянку депортировали сразу после окончания тюремного заключения.

Марию Бутину арестовали в США год назад. Ее обвинили в том, что она якобы работала иностранным агентом без регистрации при американском минюсте. Россиянку приговорили к полутора годам тюрьмы.