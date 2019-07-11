Три тысячи человек в ДНР получили паспорта России

Три тысячи жителей Донецка и области уже получили паспорта России, ещё 15 тысяч подали заявления. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава народной республики.

По словам Дениса Пушилина, решение по упрощенной процедуре было неожиданным. Поэтому проблемы с кадрами и помещениями для миграционной службы пришлось устранять на ходу.

Кроме всего прочего, к специалистам ведомства идут за консультациями. За последние месяцы они приняли 22 тысячи человек, 34 тысячи записались на получение местного паспорта.

Денис Пушилин отметил: возможность, которую жителям Донбасса предоставила Москва — это большое счастье.