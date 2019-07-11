Полиция схватила преступников, грабивших магазины с фирменной одеждой

В Москве полицейские задержали банду, которая грабила модные магазины. В состав преступной группы входили трое мужчин и три женщины. Им удалось вынести из магазинов одежды более ста единиц брендовых вещей.

При обыске у них были изъяты десятки поддельных штампов разных организаций. Трое фигурантов дела находятся под стражей, остальным дали подписку о невыезде.

"Охранник крупных сетевых магазинов брендовой одежды, расположенных в различных районах столицы, информировал сообщников об условиях, месте и времени планируемого преступления", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Затем, по ее словам, злоумышленники направлялись в указанный им торговый центр, где, используя специальное оборудование для блокировки антикражных систем, выносили товар в заранее приобретенных фирменных пакетах.

Потом они снимали защитные датчики и этикетки с похищенных вещей и реализовывали их через социальные сети.

