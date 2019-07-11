"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии
С 20 по 29 сентября в Москве пройдет ХIII Международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош. Голландский сезон". Зрители увидят музыкальные, драматические, комедийные и даже кукольные представления из Амстердама, Гааги, Утрехта, Гронингена, Лейдена, Вриленда, Хертогенбоса. Организатор фестиваля - "Театриум на Серпуховке".
В программе можно будет увидеть:
Музыкальный спектакль "Мартин Лютер Кинг" (8+). Постановка в стиле свинг расскажет о детстве лидера движения за гражданские права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга-младшего.
Эксцентричная комедия "Поймай меня" (4+). Создатели шоу вдохновлялись такими персонажами, как Том и Джерри, Багз Бани и Дорожный Бегун.
Музыкально-драматический спектакль "Музыка из-под лестницы" (5+). Чувственная и очень человечная история, в которой музыка проникает сквозь стены и соединяет сердца живущих по соседству людей и животных.
Детектив "Ночной сторож" (10+). История о маленьком человеке, выполняющем скучную работу охранника. Но и в его серые будни однажды врывается волшебство, и мир меняется.
Уличный спектакль-иллюзия "Глубоко-глубоко" (6+), меняющий реальность.
Музыкально-визуальный спектакль "Блуждающие огоньки" (2+) — яркое представление для малышей, где музыкой и светом рисуются солнце, деревья, луна, а звуки и образы играют друг с другом и маленьким зрителем.
Трюковая абсурдистская комедия "Война" (10+): лицедейство, детские игры и последние мировые новости смешиваются в один сплошной ком.
Пластический клоунский спектакль "Робот XS", Het Nationale Theater & Ntjong (6+). о необычных приключениях робота, однажды повстречавшего человека. Спектакль о дружбе с роботом и о том, что делает человека человеком.
Музыкальный спектакль "Диззи Джаз" (6+) — джаз-вечеринка у первоклашек.
Кукольный спектакль "Голый черепах" (3+). Трогательная история о скромности и дружбе, весело рассказанная языком кукольного театра.
Драматический спектакль "Всего лишь я" (12+). В центре истории личные проблемы и поиски собственного "Я" двумя современными подростками.
"Привет, семейка!" (6+) — музыкально-пластическая история о том, как необычная вечеринка делает счастливой простую семью.
Свою премьеру для "Гавроша" готовит и организатор фестиваля "Театриум на Серпуховке" — зрителям представят приключенческий спектакль "Принцесса и Пьер" (9+). Героями истории становятся два кардинально разных ученика, после уроков случайно запертых в туалетной комнате. Вместе они ищут выход из ситуации, а находят еще и общий язык.
Спектакли пройдут на ведущих площадках столицы: на основной и новой сценах "Театриума на Серпуховке", "Под крышей" Театра им. Моссовета, на Другой сцене Московского театра "Современник", в театре "У Никитских ворот" и в театре "Мост".
"Театр не только приносит магию в реальную жизнь, но и преодолевает разницу в возрасте. Именно поэтому меня так радует программа фестиваля "Гаврош" — ведь это не просто детский театр, но театр для всех поколений во всем его дивном и щедром многообразии. Мы покажем роботов и инопланетян, собак и кошек, черепах, а главное, людей — юных и не очень", — говорит Роб Свартбол, посол Королевства Нидерландов в России.
Фестиваль "Гаврош" по традиции продлится 10 дней. Подробную программу можно увидеть на сайте "Театриума на Серпуховке".
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