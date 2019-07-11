На поддержку коренных малочисленных народов севера выделено порядка 2 миллионов рублей

Муниципальные районы Забайкальского края, на территории которых расположены места компактного проживания коренных малочисленных народов, получат субсидию на развитие. Власти края выделили порядка двух миллионов рублей на поддержку экономического и социального развития этой группы населения. Средства будут распределены пропорционально численности населения.

Как уточняет ГТРК "Чита", в этом году Каларский район получит 737 тысяч рублей, Тунгокоченский - 628 тысяч рублей, Тунгиро-Олёкминскому району выделено 467 тысяч. Таким образом, в Каларском районе на выделенные деньги запланированы проведение форума общин, издание книги "Легенды и сказки забайкальского Севера", а также улучшение материально-технической базы центра эвенкийской культуры. В Тунгокоченском районе финансовую помощь направят на обновление этнографического социокультурного центра.

Кроме этого, средства будут направлены на покупку спасательных жилетов для перевозки детей из отдаленных сел Тунгиро-Олёкминского района. Не обойдут внимание и проведение фестивалей, праздников и конференций на этих территориях.