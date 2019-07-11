Корпус исламских стражей: если бы был приказ захватить танкер, он был бы немедленно исполнен
Проходу британского нефтяного танкера через Ормузский пролив пытались помешать три иранских судна, передает "Интерфакс".
"В нарушение международного права три иранских судна пытались помешать проходу коммерческого судна British Heritage через Ормузский пролив", — заявил пресс-секретарь министерства обороны Великобритании.
В ведомстве отметили, что очень обеспокоены инцидентом и призвали Иран к деэскалации ситуации в регионе. В ответ на это глава МИД Ирана Джавад Зариф сказал, что заявления британской стороны ничего не стоят.
"То, о чем британцы сами говорят, и их заявления предназначены для создания напряженности. И эти заявления ничего не стоят", — сказал министр.
Накануне пять вооруженных лодок Корпуса Стражей Исламской революции Ирана предприняли попытку захватить британский нефтяной танкер в Персидском заливе в среду.
Как заявили источники телеканала CNN, когда к танкеру подошли иранские катера, он выходил из Персидского залива, пересекая Ормузский пролив.
Чиновники заявили, что иранцы отдали приказ танкеру об изменении курса и остановке в близлежащих иранских территориальных водах.
Самолет США, находившийся рядом, снимал видео инцидента.
На фоне угроз Ирана Великобритания направила в район Ормузского пролива фрегат HMS Montrose для сопровождения своих танкеров. Он направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение, после чего иранские катера отступили.
Как сообщалось, 4 июля власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали танкер Grace 1, который, по некоторым данным, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в связи с задержанием ранее танкера с иранской нефтью вблизи Гибралтара Великобритания может столкнуться с неприятными последствиями. "Вы стали инициатором небезопасной ситуации, и вы поймете ее последствия", — заявил Рухани, не уточняя, о чем речь.
Однако Корпус стражей Исламской революции, в свою очередь, отверг обвинения в создании помех в Ормузском проливе, заявив, что, если бы команды о захвате каких-либо судов были даны, то они бы незамедлительно были исполнены.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель после этого сообщил, что власти Гибралтара задержали танкер по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. При этом власти Гибралтара заявили, что действовали по собственной инициативе. Иран пообещал не оставлять без ответа задержание танкера.
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