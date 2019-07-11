11 июля 201910:05
Златан Ибрагимович назван лучшим футболистом американской MLS
Экс-футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович из "Лос-Анджелес Гэлакси" назван лучшим игроком сезона в американской Major League Soccer. 37-летний швед опередил Уэйна Руни ("Ди Си Юнайтед"), Джозефа Мартинеса ("Атланта Юнайтед") и Аарона Лонга ("Нью-Йорк Ред Буллс").
В последний раз игрок "галактик" становился лучшим в MLS в 2015 году – это был Робби Кин, напоминает ESPN. После него титул MVP американского профессионального соккера завоевывали Себастьян Джовинко (2016 год), Давид Вилья (2017) и Неманя Николич (2018).
The one and only Zlatan is named the @ESPYS Best MLS Player.— ESPN FC (@ESPNFC) 10 июля 2019 г.
He is the ninth LA Galaxy player to win the award 🏆 pic.twitter.com/L18oxdAone
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