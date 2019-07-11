Златан Ибрагимович назван лучшим футболистом американской MLS

Экс-футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович из "Лос-Анджелес Гэлакси" назван лучшим игроком сезона в американской Major League Soccer. 37-летний швед опередил Уэйна Руни ("Ди Си Юнайтед"), Джозефа Мартинеса ("Атланта Юнайтед") и Аарона Лонга ("Нью-Йорк Ред Буллс").

В последний раз игрок "галактик" становился лучшим в MLS в 2015 году – это был Робби Кин, напоминает ESPN. После него титул MVP американского профессионального соккера завоевывали Себастьян Джовинко (2016 год), Давид Вилья (2017) и Неманя Николич (2018).